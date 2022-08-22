Kerkük'te yaklaşık 10 milyon uyuşturucu hap ele geçirildi Güncel Haberler Irak'ın Kerkük kentinde düzenlenen operasyonda yaklaşık 10 milyon uyuşturucu hap ele geçirildiği belirtildi. Irak'ın Kerkük kentinde düzenlenen operasyonda yaklaşık 10 milyon uyuşturucu hap ele geçirildiği belirtildi. Kerkük Polis Müdürlüğü Basın Sorumlusu Amir Nuri, AA muhabirine konuya dair açıklama yaptı. Narkotik ekiplerinin ihbar üzerine kentin kuzeyindeki bir gıda deposuna düzenlediği baskında 9 milyon 568 bin uyuşturucu hap ele geçirdiğini söyleyen Nuri, uyuşturucunun yurt dışından temin edildiğini aktardı. Nuri, yüklü miktardaki uyuşturucunun ele geçirilmeden önce Kerkük ve diğer kentlerde piyasaya sürülmek üzere hazırlandığı bilgisini paylaştı. Güncel Kaynak: AA / Ali Makram Ghareeb Kerkük Irak Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Kerkük'te yaklaşık 10 milyon uyuşturucu hap ele geçirildi - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.