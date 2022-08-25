Kerkük'te uyuşturucu operasyonunda 9 kişi yakalandı Güncel Haberler Irak'ın Kerkük kent merkezinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 kişinin yakalandığı bildirildi. Irak'ın Kerkük kent merkezinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 kişinin yakalandığı bildirildi. Kerkük Polis Müdürlüğü tarafından yayınlanan yazılı açıklamada, Kerkük polisinin bir ihbarı değerlendirmek üzere kent merkezindeki Panca Ali semtinde iki ayrı adrese eş zamanlı baskın düzenlediği belirtildi. Açıklamada, narkotik ekiplerinin daha önce belirlenen adreslere düzenlediği baskında 9 kişinin yakalandığı aktarıldı. Baskının yapıldığı adreslerde büyük miktarda uyuşturucu madde ele geçirildiği kaydedilen açıklamada söz konusu uyuşturucunun yurt dışından temin edildiğine vurgu yapıldı. Güncel Kaynak: AA / Ali Makram Ghareeb Kerkük Irak Güncel Haberler

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