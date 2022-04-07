Kerkük'te uyuşturucu operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı - Haberler

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Kerkük'te uyuşturucu operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı

AA - Ali Makram Ghareeb - Güncel
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Kerkük'te uyuşturucu operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı

Irak'ın Kerkük kentinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda biri kadın 7 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Irak'ın Kerkük kentinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda biri kadın 7 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.???????

Kerkük Polis Müdürlüğü Basın Sözcüsü Amir Nuri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, alınan ihbar üzerine kent merkezindeki Panca Ali semtindeki bir eve baskın düzenlendiğini söyledi.

Nuri, biri kadın 7 kişinin bulunduğu evde uyuşturucu madde ve iki adet kimliğin ele geçirildiğini aktardı.

Yakalanan 7 kişinin haklarında yapılan resmi işlemlerin ardından mahkemeye sevk edildiğini aktaran Nuri, uyuşturucu ile mücadeleyi genişleteceklerini dile getirdi.

AA / Ali Makram Ghareeb - Güncel

Uyuşturucu, Kerkük, Polis, Irak, Güncel, Haberler

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