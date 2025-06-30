Kerkük'te 'Urfa Sıra Geceleri' Kafesi Açıldı

Kerkük'te 'Urfa Sıra Geceleri' Kafesi Açıldı
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Irak'ın Kerkük kentinde açılan 'Urfa Sıra Geceleri' kafesi, tarihi eğlence kültürünü yaşatıyor. Şanlıurfa’nın sıra gecelerini aratmayan bu mekanda, hem yerel halk hem de turistler yöresel müzikler eşliğinde eğlence imkanı buluyor.

Irak'ın Kerkük kentinde açılan "Urfa Sıra Geceleri" kafesinde, tarihi kentin eğlence kültürü sergileniyor.

Kerkük'teki Kayseri Çarşısı'nda açılan ve Şanlıurfa'daki sıra gecelerini aratmayan kafe, Kerküklüler ve kente gelen turistlerin ilgisini çekiyor.

Kafe sahibi Huti Ağa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Urfa sıra gecelerini Kerküklülere yaşatan" böyle bir kafeyi açmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Daha çok hafta sonları ve bayramlarda sıra geceleri düzenlediklerini belirten Ağa, burada ziyaretçilerin, yöresel Şanlıurfa ve Kerkük müzikleri eşliğinde dilediklerince eğlenme imkanı elde ettiklerini ifade etti.

Kerkük ve Anadolu'nun benzer kültüre sahip olduğunu, kentin eski mimarisinin Şanlıurfa ve Mardin'in mimarisinden farkının olmadığını anlatan Ağa, "Bu tür adımlarla Kerkük ile Anadolu'nun ortak kültürünün yanında benzeri yöresel müzik ve eğlence şekline sahip olduklarını bildirmek istiyorum." dedi.

Hafta sonu tatili dolayısıyla arkadaşlarıyla "Urfa Sıra Geceleri" kafesine gelip, sıra gecesi etkinliğine katılan İstabrak Yazaroğlu da söz konusu organizasyonu çok beğendiğini dile getirerek, "Kerkük'te böyle otantik işletmelerin açılması bizi çok sevindirdi." diye konuştu.

Kerkük'te Şanlıurfa sıra gecelerine karşı büyük bir ilginin olduğunu dile getiren Yazaroğlu, yöresel faaliyetlerin yapıldığı bu tür adımlara destek verilmesini istedi.

Mahmut Avcı da Kerkük'te Şanlıurfa sıra gecelerini yaşattıkları için kafe sahiplerini tebrik ederek, kendilerini adeta "Şanlıurfa'da bulduklarını" söyledi.

"Şanlıurfa ve Kerkük türkülerinin birlikte bu tarihi çarşıda yankılanması beni duygulandırdı." diyen Avcı, benzeri kültürel girişimlerin çoğalmasını temenni etti.

Avcı, katıldığı sıra gecesinde "doğal ve gerçek bir sanat" izlediğini dile getirerek, kafede düzenlenen kültürel etkinliğin Kerkük'e gelen yerli ve yabancı turistlerin de ilgisini çektiğini söyledi.

Kaynak: AA / Ali Makram Ghareeb - Güncel
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