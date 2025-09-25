Haberler

Kerkük'te Uluslararası Kitap ve Teknoloji Fuarı Açıldı

Irak'ın Kerkük kentinde Türkiye'nin de içinde bulunduğu birçok yayınevinin katılımıyla düzenlenen Uluslararası Kitap ve Teknoloji Fuarı kapılarını ziyaretçilere açtı. Fuara, yaklaşık 60 yayınevi katıldı ve yüzlerce Arapça, Türkçe ve Kürtçe kitap sergilendi.

Kerkük Edebiyatçılar ve Yazarlar Birliği ile el-Vasıf Ticaret Şirketi'nin ortaklaşa düzenlediği fuara yerli ve yabancı onlarca yayınevi katıldı.

Kerkük Edebiyatçılar ve Yazarlar Birliği Başkanı Muhammet Hıdır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Fuarın önemi, Kerkük'te ilk kez böyle bir fuarın yapılması ve insanların kültüre ve okumaya yönelmesidir." dedi.

Irak başta olmak üzere Türkiye, İran ve Körfez ülkeleri ile Mısır'ın da aralarında bulunduğu birçok ülkeden yaklaşık 60 yayınevinin fuara katılmasından memnuniyet duyduklarını belirten Hıdır, fuarda yüzlerce Arapça, Türkçe ve Kürtçe kitabın yer aldığına dikkat çekti.

Kerkük Beyaz Ev Salonunda kitapseverlerle buluşan fuar, 2 Ekim'e kadar açık olacak.

Kaynak: AA / Ali Makram Ghareeb - Güncel
