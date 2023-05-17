Kerkük'te Türkmenler, Sağlık Dairesi Müdürü'nün görevden alınmasını protesto etti

Irak'ın Kerkük kentindeki Türkmenler, Kerkük İl Sağlık Dairesi Müdürü Nebil Boşnak'ın hükümet tarafından görevinden alınmasını protesto etti.

Irak'ın Kerkük kentindeki Türkmenler, Kerkük İl Sağlık Dairesi Müdürü Nebil Boşnak'ın hükümet tarafından görevinden alınmasını protesto etti.

Irak Türkmen Cephesi, Türkmen Milliyetçiler Hareketi ve Türkmen Sivil Toplum Örgütü üyeleri, Kerkük Sağlık Müdürlüğü önünde düzenledikleri gösteride Boşnak'ın görevden alınması kararının geri çekilmesini talep etti.

Hükümetin kararını protesto eden göstericiler, "Boşnak'ın görevden alınması Türkmenlere yönelik haksızlıktır." yazılı pankartla tepkilerini dile getirdi.

Birleşik Irak Türkmenleri Listesi tarafından yayınlanan yazılı açıklamada, "Kerkük Türkmeni olan Boşnak'ın hiçbir gerekçe gösterilmeden görevinden alınması kararı Türkmenlerin hükümet tarafından göz ardı edilmesi anlamına geliyor." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Türkmenlerin, hükümetin attığı bu haksız adımlara karşı sessiz kalmayacağı vurgulandı.