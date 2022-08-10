Kerkük'te terör örgütü DEAŞ'ın düzenlediği saldırıda iki Irak askeri yaralandı Irak'ın Kerkük kentinin güneyindeki Dakuk ilçesi yakınlarında terör örgütü DEAŞ'ın düzenlediği silahlı saldırı sonucu 2 askerin yaralandığı bildirildi. Irak'ın Kerkük kentinin güneyindeki Dakuk ilçesi yakınlarında terör örgütü DEAŞ'ın düzenlediği silahlı saldırı sonucu 2 askerin yaralandığı bildirildi. Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağından yapılan yazılı açıklamada, DEAŞ'ın Kerkük'ün güneyindeki Vadi Zegetun kırsalında Irak ordusuna ait bir gözlem noktasına saldırı düzenlediği belirtildi. Saldırı sonucu iki Irak askerinin yaralandığı kaydedilen açıklamada, yaralıların durumuna ilişkin bilgi verilmedi. Terör örgütü DEAŞ, 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük illerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı. Eski Başbakan Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de DEAŞ'a karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu. Buna rağmen söz konusu vilayetlerin kırsal bölgelerinde örgütün saldırıları sürüyor. Güncel AA / Ali Makram Ghareeb Kerkük Irak Güncel Haberler

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