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Kerkük'te Temiz Çevre İçin Bisiklet Sürüş Etkinliği Düzenlendi

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Irak'ın Kerkük kentinde temiz bir çevre için ilk defa bisiklet sürüş etkinliği düzenlendi. Kerkük Belediyesi Müdürlüğü koordinesinde Kerkük Trafik Müdürlüğü ve Kerkük Bisiklet Kulübü tarafından düzenlenen etkinlikte bisikletliler Rahimava semtindeki İhvan kavşağında bir araya geldi. Etkinlikle insanları bisiklet kullanmaya yöneltmeyi amaçladıklarını bildiren Kerkük Belediye Müdürlüğü Basın Sorumlusu Adnan Şukur, kentte bisiklet kullanma alanlarını genişleteceklerini belirtti.

Irak'ın Kerkük kentinde temiz bir çevre için ilk defa bisiklet sürüş etkinliği düzenlendi.

??Kerkük Belediyesi Müdürlüğü koordinesinde Kerkük Trafik Müdürlüğü ve Kerkük Bisiklet Kulübü tarafından düzenlenen etkinlikte bisikletliler Rahimava semtindeki İhvan kavşağında bir araya geldi.

Kerkük Bisiklet Kulübü Başkanı Nihat Osman, AA muhabirine, Kerkük'te ilk kez böyle bir etkinliğin düzenlendiğini söyledi.

Bu etkinliğin kentteki temiz, çevreyle dost ve daha yeşil bir Kerkük duyarlılığına önemli etkisi olacağını ifade eden Osman, katkılarından dolayı Kerkük Belediyesine teşekkür etti.

Osman, etkinliğe katılan 32 bisikletçinin 9 kilometre mesafe boyunca pedal çevirdiğini anlattı. Kerkük Belediye Müdürlüğü Basın Sorumlusu, Adnan Şukur, etkinlikle insanları bisiklet kullanmaya yöneltmeyi amaçladıklarını bildirdi.

Kentte fazla araç kullanmasının çevre kirliliğini artırdığına dikkati Şukur, kentte bisiklet kullanma alanlarını genişleteceklerini belirtti.

Kerkük Bisiklet Kulübü Üyesi Murat Ali, böyle bir etkinlikte yer almaktan mutlu olduğunu söyledi.

Yaklaşık 9 kilometrelik bir mesafe boyunca pedal çevirdiklerini aktaran Ali, daha yeşil, daha güzel ve daha temiz bir Kerkük için herkesi duyarlılığa davet etti.

Kaynak: AA / Güncel

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