Kerkük'te temel gıda maddelerinin düşük fiyatla satışından 2 bin vatandaş faydalandı

Irak'ta yerel para birimi dinarın ABD doları karşısında değer kaybetmesiyle piyasada oluşan fiyat artışlarına karşı hükümetin aldığı kararla halka ucuz yumurta, tavuk eti, süt ve un satışının başladığı Kerkük'te, yaklaşık 2 bin vatandaşın bundan faydalandığı belirtildi.

Irak'ta yerel para birimi dinarın ABD doları karşısında değer kaybetmesiyle piyasada oluşan fiyat artışlarına karşı hükümetin aldığı kararla halka ucuz yumurta, tavuk eti, süt ve un satışının başladığı Kerkük'te, yaklaşık 2 bin vatandaşın bundan faydalandığı belirtildi.

Irak Ticaret Bakanlığına bağlı Kerkük Depoları Sorumlusu Ali Vehep, AA muhabirine, yumurta, süt, un ve tavuk eti dahil temel gıda maddelerinin, hükümet destekli piyasa fiyatının altında satışının Kerkük'te başladığını söyledi.

"Bugün Ticaret Bakanlığı'ndan Kerkük'e gönderilen 4 tır gıda maddesinin tamamı vatandaşlara düşük fiyata satıldı." diyen Vehep, uygulamadan yaklaşık 2 bin vatandaşın yararlandığını ifade etti.

Uygulamanın devam edeceği bilgisini veren Vehep, bu hafta sonuna kadar gıda maddelerinin Kerkük'e gönderileceğini bildirdi.

Kerkük Gıda Denetleme Kurulu Müdür Yardımcısı Ömer Hidayet, piyasada oluşan pahalılığa karşı hükümetin aldığı kararın bugün Kerkük'te uygulandığını ve temel gıda maddelerinin ucuz fiyatlarla halka satıldığını kaydetti.

Kentte Domiz, Hürriye, Şortca ve Ronaki'de satış noktalarının kurulduğu bilgisini veren Hidayet, denetim kurulu olarak satış fiyatları ve satış şeklini yakından takip ettiklerini aktardı.

Hidayet, tır sayısının artacağını ve ihtiyaca göre de gıda maddeleri sayısına da ekleme yapılacağını söyledi.

Irak'ın yerel para birimi dinar, ABD doları karşısında gittikçe değer kaybediyor. Bu durum piyasada bir bölümü ithalata dayalı gıda ürünlerinin fiyatında artışa neden oluyor.

Irak Merkez Bankası, 1 ABD dolarını 1470 dinar olarak belirlese de kur son günlerde 1650 dinara kadar yükseldi.

Son olarak, 3 Şubat Cuma günü dolar yerel para birimi dinar karşısında düşüşe geçmekle birlikte, kurda hala dalgalanma ve istikrarsızlık sürüyor.