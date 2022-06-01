Kerkük'te son bir ayda düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 25 kişi yakalandı - Haberler

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Kerkük'te son bir ayda düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 25 kişi yakalandı

AA - Ali Makram Ghareeb - Güncel
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Kerkük'te son bir ayda düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 25 kişi yakalandı

Irak'ın Kerkük kentinde mayıs ayı boyunca düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 25 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Irak'ın Kerkük kentinde mayıs ayı boyunca düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 25 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

???Kerkük Polis Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, kent merkezinin çeşitli bölgelerinde emniyet güçleri tarafından günlük operasyonlar düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, başta kent merkezindeki Panca Ali semti olmak üzere çeşitli bölgelerde mayıs ayında düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 25 kişinin yakalandığı aktarıldı.

Operasyonlarda uyuşturucu madde ve imalatında kullanılan çok sayıda malzemenin de ele geçirildiği vurgulandı.

Yakalanan kişilerin, haklarında yapılan resmi işlemlerin ardından mahkemeye sevk edildiği kaydedildi.

AA / Ali Makram Ghareeb - Güncel

Uyuşturucu Kerkük Mayıs Irak Güncel Haberler

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