Haberler

Irak'ın Kerkük kentinde sel nedeniyle 1 çocuk hayatını kaybetti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Irak'ın Kerkük kentinde etkili olan sağanak yağış sonrası oluşan selde 8 yaşındaki Biryar İsa hayatını kaybetti. Sel, birçok evi ve okulu etkiledi.

Irak'ın Kerkük kentinde sağanak yağışın ardından oluşan selde bir çocuk hayatını kaybetti.

Leylan Nahiye Müdürü Muhammet Veyis, AA muhabirine yaptığı açıklamada, nahiyede şiddetli yağışın sele yol açtığını söyledi.

Veyis, çok sayıda ev, okul ve hizmet kuruluşunun yanında nahiye sakinlerinin etkilendiği sel nedeniyle 1 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Hayatını kaybedenin bir çocuk olduğunu belirten Veyis, nahiyeye bağlı Furkan köyünde 8 yaşındaki Biryar İsa'nın evden çıktıktan sonra köy yakınındaki dere içinden geçen suyun taşması nedeniyle sele kapıldığını aktardı.

Veyis, itfaiye ekiplerinin başlattığı uzun arama ve kurtarma çalışmaları sonucu çocuğa ait cesedin yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta bulunduğunu bildirdi.

Kerkük Sivil Savunma Müdürlüğü ve Kerkük İl Sağlık Müdürlüğü yüksek seviyede alarm ilan ederek tüm acil durum ekiplerini ek mesai yapmaya çağırdı.

Kaynak: AA / Ali Makram Ghareeb - Güncel
Uyuşturucu soruşturması büyüyor! Gazeteci Mehmet Akif Ersoy ve 3 kişi gözaltında

Spikerlerin ardından ünlü gazeteci de gözaltına alındı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mustafa Sandal, nafaka ödemiyor iddialarına dekontla yanıt verdi

Mustafa Sandal, iddiaya dekontu paylaşarak yanıt verdi
Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'a çoklu organ yetmezliği tanısı kondu

Yoğun bakımdaki CHP'li belediye başkanından kötü haber
Galatasaray'da hayal kırıklığıydı, gittiği yerde kral oldu! Brezilya'da Vinicius fırtınası

Galatasaray'da kaleyi dahi tutturamıyordu, gittiği yerde kral oldu
14 yaşındaki kız evine dönmedi, yakınları 'taciz' iddiasıyla arkadaşının ailesine saldırdı

Mahalleyi karıştıran iddia! Evi basıp aileye tekme tokat saldırdılar
Mustafa Sandal, nafaka ödemiyor iddialarına dekontla yanıt verdi

Mustafa Sandal, iddiaya dekontu paylaşarak yanıt verdi
Erzurum'da Ülkücü gençlerin çektikleri video olay oldu

Ülkücü gençlerin videosu olay oldu
Bakan Tunç'un kürsüden teşekkür ettiği Milletvekili Keleş: Bizim için büyük bir motivaston kaynağı oldu

Bakan Tunç'tan Milletvekili Keleş'e kürsüden teşekkür
Baba ve oğlunu vurduktan sonra yakmıştı! Hedef saptırmak için bakın ne yapmış

Baba-oğlu vurup yakmıştı! Hedef saptırmak için bakın ne yapmış
Ergin Ataman'dan flaş itiraf: Her gece yatarken onu düşünüyorum

Ergin Ataman'dan flaş itiraf: Her gece yatarken onu düşünüyorum
Vaizler 2026 yılında ne kadar maaş alacak? Hesaplama yapıldı

Hesaplama yapıldı: İşte vaizlerin 2026 yılında alacağı maaş
Aydınspor futbolcularından 'şehre dönmeme' kararı

Maddi sıkıntı çekiyorlardı! Tüm takım şehre dönmeme kararı aldı
Türkiye'nin yanı başında sıcak saatler! 80 bin kişilik ordu teyakkuza geçti

Türkiye'nin yanı başında sıcak saatler! 80 bin kişilik ordu teyakkuza geçti
Kesik baş cinayetinde tüyler ürperten detaylar! Sır perdesi aralanıyor

Kesik baş cinayetinde tüyler ürperten detaylar! Sır perdesi aralanıyor
title