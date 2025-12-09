Irak'ın Kerkük kentinde sel nedeniyle 1 çocuk hayatını kaybetti

Irak'ın Kerkük kentinde sağanak yağışın ardından oluşan selde bir çocuk hayatını kaybetti.

Leylan Nahiye Müdürü Muhammet Veyis, AA muhabirine yaptığı açıklamada, nahiyede şiddetli yağışın sele yol açtığını söyledi.

Veyis, çok sayıda ev, okul ve hizmet kuruluşunun yanında nahiye sakinlerinin etkilendiği sel nedeniyle 1 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Hayatını kaybedenin bir çocuk olduğunu belirten Veyis, nahiyeye bağlı Furkan köyünde 8 yaşındaki Biryar İsa'nın evden çıktıktan sonra köy yakınındaki dere içinden geçen suyun taşması nedeniyle sele kapıldığını aktardı.

Veyis, itfaiye ekiplerinin başlattığı uzun arama ve kurtarma çalışmaları sonucu çocuğa ait cesedin yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta bulunduğunu bildirdi.

Kerkük Sivil Savunma Müdürlüğü ve Kerkük İl Sağlık Müdürlüğü yüksek seviyede alarm ilan ederek tüm acil durum ekiplerini ek mesai yapmaya çağırdı.