Kerkük'te Parlamento Seçimleri İçin Yarış Kızıştı

Güncelleme:
Irak'ta 11 Kasım'da yapılacak parlamento seçimlerine hazırlanan Kerkük'te, Türkmen, Kürt ve Arap adaylar yoğun kampanyalarla seçmenlerle buluşuyor. Adaylar, kentin geleceğine dair vizyonlarını ve seçim stratejilerini paylaşıyor. Seçimlerde toplam 252 aday göz önünde bulundurulacak.

ALİ MAKRAM GHAREEB-HAYDAR KARAALP - Irak'ta 11 Kasım'da yapılacak parlamento seçimlerine yoğun şekilde hazırlanan Kerkük'te adayların yarışı kızışıyor.

Kentteki Türkmen, Kürt ve Arap adaylar, "son viraj"da seçim kampanyalarını hızlandırırken seçmenlerle doğrudan temas kurmaya çalışıyor. Adaylar, çalışmalarında hem seçim stratejilerini hem de kentin geleceğine dair vizyonlarını paylaşıyor.

Kerkük'ün neredeyse sokak ve caddeleri, bileşenlerin aday posterleri ve seçim vaatlerinin yer aldığı posterlerle süslenmiş durumda.

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Seçim Dairesi Başkanı Cevdet Zülal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kerkük'te Türkmenlerin "Birleşik Irak Türkmenleri Cephesi" listesiyle seçime katıldıklarını belirtti.

Seçim listesinde Kerkük kent merkezinin yanı sıra şehre bağlı Türkmen köy ve kasabalarından da adayların yer aldığını ifade eden Zülal, Türkmenlerin yoğun olarak seçime katılması için listeyi "değişik aday profilleriyle renklendirdiklerini" söyledi.

Seçimlerin yapılacağı 11 Kasım'da yaklaşık 21 milyon Iraklının oy kullanacağını aktaran Zülal, "Kerkük'te seçmen kütüklerinin incelenmesi işlemi henüz gerçekleştirilemedi." bilgisini de paylaştı.

Kerkük'e getirilen ve nüfus kaydı bu şehirde olmayan yüz binlerce seçmen sorununun hala çözülmediğini, bu durumun Türkmenler için risk oluşturduğunu vurgulayan Zülal, "Kerkük'e yıllar önce getirilen yaklaşık 260 bin seçmen ile ilgili mahkemeye başvuruda bulunduk ve davayı kazandık ancak hala karar uygulanmadı. Kerkük'teki seçmen kütüklerinin incelenmesi konusundaki ısrardan vazgeçmeyeceğiz." dedi.

"Sorunlarımıza çözüm için tıp alanına ara verip siyasete girmeye karar verdim"

Birleşik Irak Türkmenlerin Cephesi listesi kadın adaylarından Doktor Aybeniz Beyatlı, Bağdat'ta daha iyi bir Türkmen temsili için aday olduğunu belirterek, "Biriken sorunlarımıza çözüm arayışı için tıp alanına bir süre ara verip siyasete girmeye karar verdim. Sağlık sektörü ile siyaset arasında fark olsa da bu yola kararlılıkla girdim. Aynı zamanda Türkmen kadın profilinin de Bağdat siyasetinde yer almasına katkı sağlamak istiyorum." şeklinde konuştu.

Kerkük'te seçim yarışının kolay olmadığını ve etnik gruplar arasında yoğun seçim mücadelesinin olduğuna dikkati çeken Arap Azim Koalisyonu adayı Saddam el-Nuaymi, ülke mozaiğini temsil eden Kerkük'teki seçim yarışının Türkmen, Kürt ve Araplar arasında geçtiğini söyledi.

Kerkük'te altyapı hizmetlerinin yanı sıra, belediyecilik alanında da hizmete ihtiyaç duyulduğunu ifade eden El-Nuaymi, bunların yerine getirilmesine yardımcı olmak için aday olduğunu dile getirdi.

Kentte 252 aday yarışıyor

Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komiserliği Kerkük Dairesi Müdürü Ali Abbas da oy kullanılacak seçim merkezlerinin belirlendiğini bildirerek, seçim merkezlerindeki teknik ve lojistik hazırlıkların tamamlandığını, Kerkük'te daha önce olduğu gibi seçim yarışının "etnik gruplar arasında" olduğunu ifade etti.

Kerkük'ten biri Hristiyan kotasından olmak üzere kazanan 13 milletvekilinin meclise gönderileceğini aktaran Abbas, kentte 5 koalisyon, 9 siyasi parti ve 7 bağımsız aday olmak üzere toplam 252 adayın yarıştığı bilgisini verdi.

Ülkede 11 Kasım'da yapılacak genel seçimlerde Yüksek Seçim Komiserliğine göre, 2 bin 248'i kadın ve 5 bin 520'si erkek, toplam 7 bin 768 aday yarışıyor. Bu seçimlerde 21 milyon seçmen oy kullanma hakkına sahip.

Kaynak: AA / Haydar Karaalp
