Kerkük'te Osmanlı Döneminden Kalma Nostalji Sergisi Ziyaretçileri Tarihe Yolculuğa Çıkardı

Güncelleme:
Irak'ın Kerkük kentinde düzenlenen nostalji sergisi, Osmanlı dönemine ait yüzlerce eşya ile ziyaretçileri geçmişe götürüyor. Sergide yer alan eski mutfak eşyaları, kıyafetler ve diğer antikalar, kentin tarihini ve kültürünü yansıtıyor.

Irak'ın Kerkük kentinde açılan, Osmanlı döneminden kalma yüzlerce eşyanın yer aldığı nostalji sergisi ziyaretçileri tarihte yolculuğa çıkardı.

Kerkük'ün Tisin semtinde, Tisin Halk Mirası Toplulukları tarafından bir nostalji sergisi düzenlendi.

Eski mutfak ve süs eşyaları, kıyafetler, teknolojik, kültürel ve sanatsal aletlerden oluşan yok olmaya yüz tutmuş eşyaların yer aldığı sergi, kentin tarihini ve kültürünü yansıtıyor.

Kentin tarihine ve geçmişteki günlük hayatına ışık tutuyor

Serginin organizatörü Naki İbrahim Biravcılı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni neslin geçmişe yolculuk yapması, kentin tarihini ve geçmişteki günlük hayatını öğrenmesi için bu nostalji sergisinin oldukça önemli olduğunu söyledi.

"Bu sergide geçmişte atalarımız, büyüklerimiz ne şartlarda hayatlarını idame ettirmişler, nasıl ürünlerle ayakta kalabilmişler bunu anlatıyoruz." diyen Biravcılı, sadece gençlere değil sergiyi gezen herkese bu kentin geçmişini tanıtmak istediklerini dile getirdi.

Sergide eski mutfak araçları, daktilo, radyo ve gaz lambası gibi eski eşyaları ziyaretçilerin ilgisine sunduklarını ifade eden Biravcılı, günümüzde bunlara artık pek rastlanmadığını belirtti.

Sergi, kentin geçmişini ve tarihini yansıtıyor

Sergiyi ziyaret eden Iraklı Erdem Kahya ise Kerkük'te ender yapılan bu sergiye katılmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Sergideki eşyaların birçoğunun çocukluğunda günlük hayatta kullanıldığını aktaran Kahya, her bir eşyanın kendisini çocukluğuna götürdüğünü ve tarihte bir yolculuğa çıkardığını dile getirdi.

Kahya, serginin, kentin ve özellikle Türkmenlerin yoğunlukla yaşadığı Tuzhurmatu,Tazehurmatu ve Telafer gibi yerlerin geçmişini ve tarihini yansıttığını belirtti.

Ali Rıza Tisinli de Kerkük'te ilk kez bu kapsamda böyle bir sergiyi gezmekten büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Serginin kendisini geçmişe, çocukluğuna ve gençliğine götürdüğünü anlatan Tisinli, burada sergilenen eşyaların bu kentin gerçek tarihinin bir yansıması olduğunu vurguladı.

Irak'ta Saddam döneminde Kerkük'e bağlı Türkmenlere ait yüzlerce köyün haksızca yıkıldığına dikkati çeken Tisinli, burada sergilenen onlarca eski eşyanın kendisine köylerini ve yaşadıkları eski günleri hatırlattığını ifade etti.

Kaynak: AA / Ali Makram Ghareeb - Güncel
