Kerkük'te 'nüfus kaydı bulunmayanların yerel seçimlerde oy kullanamayacağı'na ilişkin düzenleme Mecliste onaylandı

Irak'ın Kerkük kentinde yapılacak yerel seçimlerde kent dışından getirilen ve nüfus kaydı bu kentte bulunmayanların oy kullanamamasına ilişkin düzenleme Mecliste yasalaştı.

Irak'ın Kerkük kentinde yapılacak yerel seçimlerde kent dışından getirilen ve nüfus kaydı bu kentte bulunmayanların oy kullanamamasına ilişkin düzenleme Mecliste yasalaştı.

Irak Meclisi Türkmen Grubu Başkanı Erşat Salihi, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Günlerdir uğraşını verdiğimiz, Kerkük ile ilgili olan ve Kerkük dışından getirilen seçmenlerin oy vermemesini içeren yasayı meclisten geçirdik. Sayımız az olsa da Mecliste gücümüzü ispat ettik. Kerkük'ün kimliğinin değişmesine asla müsaade etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Söz konusu maddenin yasalaşmasında Kerküklü Türkmen, Arap ve Kürt siyasetçilerin desteği bulunduğunu belirten Salihi, "Kerkük ile ilgili özel maddede gerekli düzenlemeleri tam bir dayanışma ve uzlaşıyla gerçekleştirdik." dedi.

Seçim yasasının Kerkük'teki yerel seçimleri kapsayan 35. maddesine göre, kentteki seçmen kütükleri incelenecek ve Kerküklü seçmenlerin nüfus cüzdanıyla gıda karnesi eşleştirmeye tabi tutulacak. Eşleştirme sonucunda bilgileri örtüşmeyen kişiler bu kentteki yerel seçimlerde oyunu kullanamayacak.

Kerkük'ün 2003 sonrası Kürt siyasi partileri tarafından ülkenin kuzeyinden getirilerek buraya yerleştirilen nüfustan dolayısıyla "demografik değişikliğe" uğratıldığı biliniyor.