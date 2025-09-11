Haberler

Kerkük'te 'Muhammed' İsimli Çocuklara Hediye Dağıtıldı

Kerkük'te 'Muhammed' İsimli Çocuklara Hediye Dağıtıldı
Irak'ın Kerkük kentinde Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri kapsamında 'Muhammed' adını taşıyan 95 çocuğa hediyeler verildi. Etkinlik, kentte ilk kez gerçekleştirildi.

Irak'ın Kerkük kentinde Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri kapsamında "Muhammed" adını taşıyan çocuklara çeşitli armağanlar dağıtıldı.

Kent merkezindeki bir alışveriş merkezinde düzenlenen Mevlid-i Nebi Haftası etkinliklerinde "Muhammed" adını taşıyan 95 çocuğa hediye verildi.

Alışveriş merkezinin pazarlama müdürü Murat Can, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu etkinliğin Kerkük'te ilk kez yapıldığını ifade etti.

Hazreti Muhammed'e olan sevgilerinden dolayı evlatlarına Muhammed ismini veren aileleri takdir ettiklerini dile getiren Can, bunu her yıl geleneksel bir etkinlik haline getirmeyi planladıklarını aktardı.

Can, Hazreti Muhammed'in isminin daha çok çocuğa verilmesini teşvik etmeyi hedeflediklerini dile getirdi.

Etkinlikte armağan alan 13 yaşındaki Muhammed Ali, hediye için çok mutlu olduğunu ve ismiyle gurur duyduğunu söyledi.

Baba Yavuz İsam da "Oğluma Muhammed ismini verdiğim için mutluyum ve gururluyum." dedi.

Alışveriş merkezinde 95 çocuğa armağanlarının verilmesinin ardından Mevlid-i Şerif ve dualar okundu.

Kaynak: AA / Ali Makram Ghareeb - Güncel
