Kerkük'te Mevlid-i Nebi Haftası Etkinlikleri Kapsamında Sema Gösterisi

Irak'ta Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri kapsamında Türkiye'den Irak'a gelen bir semazen grubu, Kerkük kentinde sema gösterisi sundu.

Kent merkezindeki bir alışveriş merkezinde yapılan ve Kerkük'te ilk kez düzenlenen sema gösterisi, etkinliğe katılan Kerküklüler tarafından büyük ilgi gördü.

Sema gösterisine katılan Zeynep Mustafa, ilk kez Kerkük'te bu kadar anlamlı ve güzel gösterinin düzenlenmesinden memnuniyet duyduğunu söyledi.

Sema gösterilerini hep sosyal medya üzerinden izlediklerini anlatan Mustafa, bu kez canlı canlı izlemekten mutlu olduğunu kaydetti.

Türkiye'den gelen semazen grubu tarafından gerçekleştirilen sema gösterisi öncesinde Mevlid-i Şerif ile dualar okundu.