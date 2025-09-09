Haberler

Kerkük'te Mevlid-i Nebi Haftası Etkinlikleri Kapsamında Sema Gösterisi

Kerkük'te Mevlid-i Nebi Haftası Etkinlikleri Kapsamında Sema Gösterisi

Irak'ın Kerkük kentinde, Türkiye'den gelen bir semazen grubu tarafından düzenlenen sema gösterisi, büyük bir ilgiyle karşılandı. Katılımcılar, düzenlenen etkinlikten memnun kaldıklarını belirtti.

Irak'ta Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri kapsamında Türkiye'den Irak'a gelen bir semazen grubu, Kerkük kentinde sema gösterisi sundu.

Kent merkezindeki bir alışveriş merkezinde yapılan ve Kerkük'te ilk kez düzenlenen sema gösterisi, etkinliğe katılan Kerküklüler tarafından büyük ilgi gördü.

Sema gösterisine katılan Zeynep Mustafa, ilk kez Kerkük'te bu kadar anlamlı ve güzel gösterinin düzenlenmesinden memnuniyet duyduğunu söyledi.

Sema gösterilerini hep sosyal medya üzerinden izlediklerini anlatan Mustafa, bu kez canlı canlı izlemekten mutlu olduğunu kaydetti.

Türkiye'den gelen semazen grubu tarafından gerçekleştirilen sema gösterisi öncesinde Mevlid-i Şerif ile dualar okundu.

Kaynak: AA / Ali Makram Ghareeb - Güncel
