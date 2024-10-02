Kerkük'te Lübnan İçin Yardım Toplama Çalışması Başlatıldı

Irak'ın Kerkük kentinde birden fazla bölgede kurulan hayır çadırlarında, İsrail'in yoğun hava saldırıları altındaki Lübnan'a yardım toplandı.

Yardım çalışmasının organizatörü Şerif Paşa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Irak'ın birçok yerinde olduğu gibi Kerkük'te de Lübnanlılar için insanı yardım toplama çalışması başlatıldığını söyledi.

Kerkük'ün Bağdat yolu, Tisin semtlerinin yanında Tazehurmatu ve Beşir kasabasında da benzeri çalışmaların başlatıldığını aktaran Paşa, çalışmanın Lübnanlıların ihtiyaçları tamamlanana kadar devam edeceğini belirtti.

Lübnan'a gönderilecek yardımların ailelerin günlük ihtiyaçlarını karşılayan malzemelerden oluştuğuna dikkati çeken Paşa, gıda, giyim, çocuk maması, çocuk bezi, döşek, battaniye ve nevresim takımları gibi ihtiyaçları da topladıklarını aktardı.

İsrail'in Lübnan'da şiddetlenen saldırılarında 1328 kişi öldü

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan makamlarına göre, Hizbullah'ın kullandığı iletişim cihazlarının patlatıldığı 17 Eylül'den beri 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 1328 kişi öldü.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

Hizbullah ise İsrail'e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

İsrail bombardımanı nedeniyle ülke içerisinde yüz binlerce kişi yerinden oldu.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Suriye'ye 10 binlerce kişinin göç ettiği belirtiliyor.