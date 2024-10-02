Üye Girişi
Haberler

Kerkük'te Lübnan İçin Yardım Toplama Çalışması Başlatıldı

Kerkük'te Lübnan İçin Yardım Toplama Çalışması Başlatıldı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Irak'ın Kerkük kentinde, İsrail'in Lübnan'a düzenlediği hava saldırıları sonrası Lübnanlılar için hayır çadırlarında yardım toplama çalışmaları başlatıldı. Gıda, giyim, çocuk maması ve diğer ihtiyaçları kapsayan yardımların devam edeceği belirtildi.

Irak'ın Kerkük kentinde birden fazla bölgede kurulan hayır çadırlarında, İsrail'in yoğun hava saldırıları altındaki Lübnan'a yardım toplandı.

Yardım çalışmasının organizatörü Şerif Paşa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Irak'ın birçok yerinde olduğu gibi Kerkük'te de Lübnanlılar için insanı yardım toplama çalışması başlatıldığını söyledi.

Kerkük'ün Bağdat yolu, Tisin semtlerinin yanında Tazehurmatu ve Beşir kasabasında da benzeri çalışmaların başlatıldığını aktaran Paşa, çalışmanın Lübnanlıların ihtiyaçları tamamlanana kadar devam edeceğini belirtti.

Lübnan'a gönderilecek yardımların ailelerin günlük ihtiyaçlarını karşılayan malzemelerden oluştuğuna dikkati çeken Paşa, gıda, giyim, çocuk maması, çocuk bezi, döşek, battaniye ve nevresim takımları gibi ihtiyaçları da topladıklarını aktardı.

İsrail'in Lübnan'da şiddetlenen saldırılarında 1328 kişi öldü

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan makamlarına göre, Hizbullah'ın kullandığı iletişim cihazlarının patlatıldığı 17 Eylül'den beri 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 1328 kişi öldü.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

Hizbullah ise İsrail'e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

İsrail bombardımanı nedeniyle ülke içerisinde yüz binlerce kişi yerinden oldu.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Suriye'ye 10 binlerce kişinin göç ettiği belirtiliyor.

Kaynak: AA / Ali Makram Ghareeb - Güncel

Savaş ve Çatışma İnsan Hakları Orta Doğu Güvenlik İsrail Lübnan Kerkük Güncel Çocuk Yaşam Dünya Irak

İsrail Kabinesinden 'İran' kararı

İsrail kabinesi karar verdi! İran bu gece vuruluyor mu?

 ABD, İran'a yeni yaptırımlara hazırlanıyor

ABD, İran'a büyük darbeyi vurmaya hazırlanıyor

 CHP lideri Özel'den İmamoğlu çıkışı: Bence siyasi yasak istinafta onaylanacak

CHP liderinden dikkat çeken İmamoğlu çıkışı: Bence onaylanacak
Bahçeli'den Davutoğlu'na: Zat-ı alinizin bu dönemde çok önemli birikiminize ihtiyacı var.

Bahçeli, bu kez Davutoğlu ile şaşırttı: Size ihtiyaç var
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
3 Ekim 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 3 Ekim Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 3 Ekim Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 3 Ekim AFAD ve Kandilli deprem listesi! 3 Ekim Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 3 Ekim Perşembe İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Leipzig Juventus maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Leipzig Juventus geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Benfica Atletico Madrid maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Benfica Atletico Madrid geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Lille Real Madrid maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Lille Real Madrid geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Afyon elektrik kesintisi! SON DAKİKA! 2 Ekim Afyonkarahisar elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Michy Batshuayi Fenerbahçe forması mı giydi? Lille Real Madrid maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Lille Real Madrid golleri kim attı, canlı maç anlatımı! Kerem Aktürkoğlu Benfica Atletico Madrid gol izle!
title