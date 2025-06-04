Kerkük'te Kurban Bayramı Alışverişi Hareketlendi

Kerkük'te Kurban Bayramı Alışverişi Hareketlendi
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Irak'ın Kerkük kentinde Kurban Bayramı hazırlıkları kapsamında çarşılarda artan hareketlilik dikkat çekiyor. Esnaflar alışveriş taleplerine cevap vermek için çalışma saatlerini uzattı. Büyük Pazar, hem uygun fiyatları hem de ürün çeşitliliğiyle tercih ediliyor.

Irak'ın Kerkük kentinde Kurban Bayramı hazırlıkları kapsamında çarşılar hareketliliğe sahne oluyor.

Kerküklüler, her bayram olduğu gibi alışveriş için yine kent merkezindeki Büyük Pazar, Korya çarşısı ve Bağdat Yolu çarşılarını tercih etti.

Büyük Pazar esnafından Abdülgani el-Attar, AA muhabirine özellikle son bir haftadır çarşıda hareketlilik ve yoğunluk yaşandığını, esnaf olarak bu yoğunluktan memnuniyet duyduklarını söyledi.

Kurban Bayramının yaklaşmasıyla artan alışveriş talebine cevap verebilmek için çalışma saatlerini uzattıklarını belirten Attar, gecenin geç saatlerine kadar çarşının açık olduğunu ifade etti.

Büyük Pazar'ın Kerkük'ün tarihi çarşısı olduğunu hatırlatan Attar, burada ürün çeşitliliğinin olmasının yanında fiyatların da uygun olduğunu dile getirdi.

"Kentteki her kesimden vatandaşın bu çarşıda alışveriş yaptığını görebilirsiniz." diyen Attar, Kerkük'ün dışından gelenlerin tercihinin de Büyük Pazar olduğuna dikkat çekti.

Çarşı esnafından Maruf Ahmed de satışların iyi olduğunu, en çok çerez ve bayram şekerlerine rağbet olduğunu söyledi.

Ahmed, Müslüman ülkelerinde bayram hazırlığı yapılırken Gazze'de sivillere yönelik saldırıların devam ettiğini hatırlattı.

Bir an önce Gazze'deki saldırıların durmasını temenni eden Ahmed, Gazze'de bir an önce ateşkesin sağlanmasını istedi.

Çarşıya bayram alışverişi yapmaya gelen Haşim Kasapoğlu, her yıl bayram alışverişi için Büyük Pazar çarşısını tercih ettiğini söyledi.

Kasapoğlu, bu pazarda hem fiyatların uygun olduğunu hem de oldukça çeşitli malzemelerin bulunduğunu dile getirdi.

Kaynak: AA / Ali Makram Ghareeb - Güncel
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