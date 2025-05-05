Kerkük'te Kum Fırtınası, 94 Kişiyi Hastaneye Kaldırdı
Irak'ın Kerkük kentinde etkili olan kum fırtınası nedeniyle 94 kişi boğulma tehlikesi geçirdi. Sağlık müdürlüğü, yoğun duman ve kum nedeniyle birçok kişinin nefes darlığı yaşadığını bildirdi. Durum kontrol altında, bazı hastalar taburcu edildi.
Irak'ın güney ve batı illeri başta olmak üzere birçok bölgede etkisini gösteren kum fırtınası, Kerkük kentinde 94 kişinin boğulma tehlikesi geçirmesine neden oldu.
Kerkük Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, kentte onlarca kişinin yoğun kum fırtınasından etkilenerek nefes darlığı yaşadığı belirtildi.
Kum fırtınası nedeniyle boğulma tehlikesi geçiren 94 kişinin hastanelere kaldırıldığı kaydedildi.
Kentte durumun kontrol altında olduğu, hastaneye kaldırılanların bir kısmının taburcu edildiği ifade edildi.
Kaynak: AA / Ali Makram Ghareeb - Güncel