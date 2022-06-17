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Kerkük'te kolera salgını uyarısı

AA - Ali Makram Ghareeb - Güncel
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Kerkük'te kolera salgını uyarısı

Irak'ın Kerkük kentinde bir kişinin koleraya yakalanmasının ardından salgın riskine karşı önlem uyarısı yapıldı.

Irak'ın Kerkük kentinde bir kişinin koleraya yakalanmasının ardından salgın riskine karşı önlem uyarısı yapıldı.

Kerkük Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, kentte bir kişide kolera virüsü tespit edildiği belirtildi.

Hastaneye kaldırılan kişinin durumunun iyi olduğu kaydedilen açıklamada, virüsün yayılmaması için önlemlerin artırılması istendi.

Virüsün özellikle su yoluyla bulaşma tehlikesine işaret edilerek halka uyarıda bulunulan açıklamada bu kapsamda Sağlık Müdürlüğünün vatandaşları bilinçlendirme çalışmalarına başladığı ifade edildi.

AA / Ali Makram Ghareeb - Güncel

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