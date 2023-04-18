Kerkük'te Kadir Gecesi idrak edildi

İslam'da "Bin aydan daha hayırlı olduğu" kabul edilen Kadir Gecesi, Irak'ın Kerkük kentindeki camilerde yoğun katılımla idrak edildi.

İslam'da "Bin aydan daha hayırlı olduğu" kabul edilen Kadir Gecesi, Irak'ın Kerkük kentindeki camilerde yoğun katılımla idrak edildi.

Kent merkezindeki tarihi Kerkük Kalesi'ndeki Ulu Cami'ye gelen Müslümanlar, kılınan teravih namazının ardından dua ve ibadetler eşliğinde Kadir Gecesi'ni ihya etti.

Cami cemaati, ülkeye huzur ve barışın gelmesi, kardeş kavgasının sona ermesi ve memleketin her türlü terör belasından kurtulması için ellerini semaya açtı.

AA muhabirine konuşan Ulu Cami İmam ve Hatibi Ahmed Nureddin, tüm İslam aleminin Kadir Gecesi'ni kutladı.

"Cenabı Hak'tan, Kadir Gecesi'nin bölgemize ve Irak'a barış ve huzur getirmesi için dua ediyoruz." diyen Nureddin, saldırı ve belalardan muhafaza etmesi için Allah'tan niyaz etti.

Hayırseverler, Kadir Gecesi vesilesiyle Ulu Cami'ye gelen cemaate gül suyu dağıttı, lokum ve tatlı ikramında bulundu.