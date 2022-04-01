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Kerkük'te ilk teravih namazı kılındı

AA - Ali Makram Ghareeb - Güncel
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Kerkük'te ilk teravih namazı kılındı

Irak'ın Kerkük kentinde Ramazan ayının ilk teravih namazı eda edildi.

Irak'ın Kerkük kentinde Ramazan ayının ilk teravih namazı eda edildi.

Kerküklüler, kent merkezindeki Bağdat yolu semtindeki Büyük Nur Camisi'nde ilk teravih namazlarını kıldı.

Cemaat, namazın ardından "ülkeye huzur ve barışın hakim olması ve ülkenin terörden kurtulması" için Türkçe, Arapça ve Kürtçe dualar etti.

Caminin imam hatibi Ahmed Hurşit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İslam aleminin Ramazan ayını kutlayarak, Irak'a, bölgeye ve dünyaya barış ve huzurun gelmesi temennisinde bulundu.

Hurşit, Irak ve dünyada savaşlarda akan kan ve gözyaşlarının bir an önce bitmesi için bu mübarek ayda duaların edilmesini istedi.

Dünyanın huzur ve barışa en çok şu an ihtiyacı olduğunu belirten Hurşit, milletler arası ve ülkeler arasındaki savaşların huzura dönüşmesi için hep dua edeceklerini söyledi.

AA / Ali Makram Ghareeb - Güncel

Teravih Namazı, Kerkük, Bağdat, Irak, Güncel, Haberler

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