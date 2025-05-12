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Kerkük'te Hemorajik Ateş Virüsü Et Satışlarını Olumsuz Etkiledi

Kerkük'te Hemorajik Ateş Virüsü Et Satışlarını Olumsuz Etkiledi
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Irak'ın Kerkük kentinde tespit edilen Hemorajik ateş virüsü, et satışlarını önemli ölçüde düşürdü. Kasaplar, et ve et ürünlerine yönelik denetimlerin artmasıyla birlikte satışların azaldığını belirtirken, virüsün yayılmaması için gereken önlemlerin alınmasını talep ediyorlar.

Irak'ın Kerkük kentinde kısa süre önce hayvanlarda "kanamalı" olarak bilinen Hemorajik ateş virüsü tespit edilmesi, et satışlarını olumsuz etkiledi.

Kentteki et dağıtım merkezleri, kasap ve şarküterilerde et satışlarının azaldığını ve ete talebin düştüğünü duyurdu.

AA muhabirine konuşan Iraklı kasap Muhammed Kervancı, Hemorajik ateş virüsünün tespit edilmesinin ardından et satışlarının düştüğünü söyledi.

Et ve et ürünlerine yönelik denetimlerin uygulanmaya başladığını belirten Kervancı, artık Sağlık Müdürlüğü damgası bulunmayan etlerin satışının yapılmadığını aktardı.

Bir an önce bu virüsün yayılmasının önüne geçilmesini isteyen Kervancı, devletin ve ilgili kurumların bu salgına müdahale etmesi gerektiğini vurguladı.

Son yıllarda kentin çeşitli yerlerinde kaçak kesimler yapıldığına işaret eden Eyüp Kasap ise bu sağlıksız kesimlerden dolayı söz konusu virüsün ortaya çıktığını söyledi.

Eyüp Kasap, satışlarda yaklaşık bir ay öncesine göre büyük düşüş olduğunu, mevcut durumdan sadece kasapların değil restoran ve tüm yemek işletmelerinin de olumsuz etkilediğini dile getirdi.

Satışa sundukları kurbanlıkların sağlık ekipleri tarafından ciddi şekilde kontrol edilmesine rağmen bunun taleplere olumlu yansımadığını aktaran Kasap, bunun fiyatları da olumsuz etkilediğini kaydetti.

Irak'ın Kerkük kentinde, 27 Nisan'da hayvanlarda "kanamalı" olarak bilinen Hemorajik ateş virüsü tespit edilmişti.

Kaynak: AA / Ali Makram Ghareeb - Güncel
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