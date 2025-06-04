Kerkük'te Genç Sanatçılar İçin Ses Yarışması Düzenlendi

Irak'ın Kerkük kentinde düzenlenen, "Yıldızım Sensin" yarışmasıyla genç sanatçılara seslerini duyurma imkanı tanınıyor.

Türkçe yayın yapan Türkmeneli televizyonu tarafından gerçekleştirilen yarışmayla ilgili AA muhabirine açıklamada bulunan Türkmeneli Televizyonu Genel Müdürü Atalay Kazım Muratlı, Kerkük başta olmak üzere Irak'ta Türkmenlerin yoğunlukla yaşadıkları kentlerde bu tür kültürel çalışma ve yarışmalara ihtiyaç olduğunu söyledi.

Televizyon kanalı olarak yetenekli gençleri ilgilendiren bu tür çalışmalara önem verdiklerini dile getiren Muratlı, bu program sayesinde onlarca kabiliyetin keşfedildiğini ifade etti.

Yarışmaya sadece Kerkük'ten değil Irak'ta Türkmenlerin yoğunlukla yaşadıkları her bölgelerden katılımın olduğunu aktaran Muratlı, gençlere hitap eden bu tür yarışmaların artırılmasına özen gösterdiklerini kaydetti.

Bu çalışmaların sadece Kerkük'le sınırlı kalmayacağını anlatan Muratlı, "Yarışma programını Musul, Telafer, Tuzhurmatu ve Türkmenlerin yoğunlukla yaşadıkları bölgelerde de yapacağız." dedi.

Yarışmanın jüri üyelerinden Muhammed Abdulvahit Küzecioğlu da Kerkük'te böyle geniş katılımlı bir ses yarışmasının yapılmasından büyük memnuniyet duyduğunu söyledi.

"Kerkük'te bu kadar sanatsever gençlerin olduğuna şaşırdım" diyen Küzecioğlu, bölgede bu tür kültürel ve sanat yarışmalarına çok ihtiyaç olduğunu kaydetti.

Yeni ses sanatçıları ve genç yıldızlara ihtiyacı olduğunu aktaran Küzecioğlu, "Kerkük'te Türkmen sanatının gelişmesi ve devam etmesi gerekiyor." diye konuştu.

Jüri üyesi Ali Bahaddin Öztürk de birbirinden yetenekli gençleri görmenin mutluluğunu yaşadığını anlattı.

Gençlerdeki yetenekleri bu yarışma vesilesiyle öğrendiklerine değinen Öztürk, "Bu kadar katılımlı bir yarışmada böyle bir konumda olmak beni ve diğer jüri üyeleri arkadaşlarımı zor bir sorumluluk altına koydu. Gençlerimiz çok yetenekliler. İyi olan kazansın diyorum." ifadelerini kullandı.

"Katılan her yarışmacı birer yıldız"

Katılan her bir yarışmacıyı, "birer yıldız" olarak değerlendiren jüri üyesi Yunus Tütüncü ise ses sanatının her yerde yayılmasını ve gençlerin kabiliyetlerinin geliştirilmesini istedi.

Bu tür yarışma ve televizyon programlarının artırılması çağrısında bulunan Tütüncü, Kerkük'te bir sanat akademisinin kurulmasının önemini dile getirdi.

"Genç yetenekleri keşfetmemiz gerekiyor ve sanatın yükselmesi için çaba harcamalıyız." diyen Tütüncü, gençlerin yetişmesi için her türlü desteğe hazır olduğunu vurguladı.

Etkinliğe katılan tek bayan yarışmacısı Deryah Ömer ise ilk kez böyle bir yarışma deneyimini yaşadığını söyledi.

Ailesinin kendisine destek verdiğini paylaşan Ömer, arkadaşlarının da önemli teşvikleri sayesinde yarışmaya katıldığını ve böyle bir deneyim yaşadığı için çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Genç kadınların bu tür yarışmalara katılmasını öneren Ömer, Türkmen kadınlarının sanat ve kültürel müsabakalarda yer almalarını istedi.

Türkmen kadınların birçok alanda başarılı olduğunu vurgulayan Ömer, özellikle kültür ve sanat alanlarında da Irak'ta öne çıkmaları gerektiğini kaydetti.

Arkadaşları ve yakınlarının teşvikiyle yarışmaya katılan Yunus Tahsin de daha önce benzeri yarışmalara katıldığını belirtti.

Küçük yaşlardan itibaren şarkı ve türkü söyleme yeteneğinin olduğunu anlatan yarışmacı Murat İmad ise bu yarışmaya katılarak şansını denemek istediğini aktardı.

Sesini ve sanatını geliştirmek için Kerküklü ses sanatçılarının kendisine destek olduğunu bildiren İmad, yarışmaya katlıma konusunda aynı kişilerin teşvik ettiğini ifade etti.

Çoğunlukla Müslüm Gürses, Ferdi Tayfur, İbrahim Tatlıses ve Orhan Gencebay gibi sanatçıların eserlerini seslendiren genç Türkmen yetenekler, Kerkük yöresinden de eserleri yorumluyor.