Kerkük'te Ebru Sanatı Sergisi Sanatseverleri Buluşturdu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Irak'ın Kerkük kentinde Türkmen Kardeşlik Ocağı'nın ev sahipliğinde düzenlenen ebru sergisi, sanatseverlerin yoğun ilgisini çekti. Sanatçı Ersan Beyatlı, 'Renklerin Suyla Buluşması' temasıyla sergiyi açarak kültürel faaliyetlerin önemine vurgu yaptı.

Irak'ın Kerkük kentinde, Türkmen Kardeşlik Ocağı'nın ev sahipliğinde ilk kez düzenlenen ebru sergisi sanatseverleri bir araya getirdi.

Ebru sanatçısı Ersan Beyatlı'nın "Renklerin Suyla Buluşması" temasıyla açtığı sergi, sanatçılar ve sanatseverler tarafından yoğun ilgiyle karşılandı.

Beyatlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kerkük'te ebru sanatı üzerine ilk sergiyi açan kişi olmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.

Asıl meslek alanının farklı olduğunu belirten Beyatlı, yaklaşık 15 yıl önce aldığı kısa süreli bir eğitimle bu sanatla tanıştığını ve o zamandan beri ebru sanatıyla ilgilendiğini söyledi.

"Türkmenler, köklü bir kültür ve sanata sahip millettir. Ancak Irak'taki zor dönemler nedeniyle bu tür kültürel adımlar atılamadı. Bu alandaki çalışmalara her zaman destek vermeye hazırım." diyen Beyatlı, serginin gördüğü yoğun ilgiden dolayı çok mutlu olduğunu ve ilerleyen süreçte Kerkük'te yeniden sergi açmayı planladığını aktardı.

Gençler için kültürel faaliyet vurgusu

Sergi Organizasyon Komisyonu Başkanı Merdan Kutub ise serginin düzenlenmesine destek veren Türkmen Kardeşlik Ocağı ve Türkmen Akademisyenler Derneğine teşekkür etti.

Kerkük'ün bu tür kültürel etkinliklere büyük ihtiyaç duyduğunu belirten Kutub, özellikle genç nesillerin tüm kültürel alanlarda yetiştirilmesinin önemine dikkati çekti.

"Yıllardır savaş, iç çekişmeler ve mezhep çatışmalarıyla anılan Irak artık geçmişi geride bırakmalı ve kültürel faaliyetlere yönelmeli." diyen Kutub, bu tür sanat organizasyonlarının toplumsal barışa da katkı sunduğunu ifade etti.

"Bu sabır isteyen bir sanat dalı"

Sergiye katılan sanatçı Ersan Beyatlı'nın babası Kemal Beyatlı da oğluna destek olmak ve serginin başarısı için etkinlikte yer aldığını söyledi.

Ebru sanatının kolay bir uğraş olmadığını vurgulayan Beyatlı, "Bu sanat uzun uğraş, sabır ve yetenek istiyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Ali Makram Ghareeb - Güncel
Türkiye mutlak butlanı konuşurken dikkat çeken anket: Kılıçdaroğlu mu, Özel mi?

Kılıçdaroğlu mu Özel mi? 28 ilde anket yapıldı, işte çıkan sonuç
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İbrahim Hacıosmanoğlu affını istedi

Hacıosmanoğlu affını istedi
Domenec Torrent, Galatasaray'dan öyle bir ismi istiyor ki taraftar havalara uçacak

Galatasaray'dan öyle bir ismi istiyor ki taraftar havalara uçacak
Padişah gibi! Tatilini Bodrum'da yapan Salah'a yapılan özel hizmetler yok artık dedirtti

Tatilini Bodrum'da yapan Salah'a sunulan özel hizmetlere bakın
Gram altındaki sert düşüş sonrası çok konuşulacak tahmin

Gram altındaki sert düşüş sonrası çok konuşulacak tahmin
Kabine toplantısında emekli maaş zamları masada! İşte konuşulan en düşük aylık

Emekli zammı Erdoğan'ın masasında! İşte konuşulan en düşük aylık
Yetiştiği kulübün profesyonel sözleşme teklifini kabul etmedi, Süper Lig ekibiyle anlaştı

Yetiştiği kulübün teklifini kabul etmedi, Süper Lig ekibiyle anlaştı
Kız isteme tartışmasında tabancayla vurulan polis memuru hayatını kaybetti

Kız istemeye giden polis silahla vurularak öldürüldü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.