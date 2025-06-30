Kerkük'te Ebru Sanatı Sergisi Sanatseverleri Buluşturdu

Irak'ın Kerkük kentinde, Türkmen Kardeşlik Ocağı'nın ev sahipliğinde ilk kez düzenlenen ebru sergisi sanatseverleri bir araya getirdi.

Ebru sanatçısı Ersan Beyatlı'nın "Renklerin Suyla Buluşması" temasıyla açtığı sergi, sanatçılar ve sanatseverler tarafından yoğun ilgiyle karşılandı.

Beyatlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kerkük'te ebru sanatı üzerine ilk sergiyi açan kişi olmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.

Asıl meslek alanının farklı olduğunu belirten Beyatlı, yaklaşık 15 yıl önce aldığı kısa süreli bir eğitimle bu sanatla tanıştığını ve o zamandan beri ebru sanatıyla ilgilendiğini söyledi.

"Türkmenler, köklü bir kültür ve sanata sahip millettir. Ancak Irak'taki zor dönemler nedeniyle bu tür kültürel adımlar atılamadı. Bu alandaki çalışmalara her zaman destek vermeye hazırım." diyen Beyatlı, serginin gördüğü yoğun ilgiden dolayı çok mutlu olduğunu ve ilerleyen süreçte Kerkük'te yeniden sergi açmayı planladığını aktardı.

Gençler için kültürel faaliyet vurgusu

Sergi Organizasyon Komisyonu Başkanı Merdan Kutub ise serginin düzenlenmesine destek veren Türkmen Kardeşlik Ocağı ve Türkmen Akademisyenler Derneğine teşekkür etti.

Kerkük'ün bu tür kültürel etkinliklere büyük ihtiyaç duyduğunu belirten Kutub, özellikle genç nesillerin tüm kültürel alanlarda yetiştirilmesinin önemine dikkati çekti.

"Yıllardır savaş, iç çekişmeler ve mezhep çatışmalarıyla anılan Irak artık geçmişi geride bırakmalı ve kültürel faaliyetlere yönelmeli." diyen Kutub, bu tür sanat organizasyonlarının toplumsal barışa da katkı sunduğunu ifade etti.

"Bu sabır isteyen bir sanat dalı"

Sergiye katılan sanatçı Ersan Beyatlı'nın babası Kemal Beyatlı da oğluna destek olmak ve serginin başarısı için etkinlikte yer aldığını söyledi.

Ebru sanatının kolay bir uğraş olmadığını vurgulayan Beyatlı, "Bu sanat uzun uğraş, sabır ve yetenek istiyor." ifadelerini kullandı.