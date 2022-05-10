Kerkük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 kişi yakalandı

Irak'ın Kerkük kentinde polisin uyuşturucu kaçakçılarına düzenlediği operasyonda 7 kişi yakalandı.

Kerkük Polis Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, bir ihbarı değerlendiren güvenlik güçlerinin, kent merkezinde yer alan Panca Ali semtindeki bir adrese baskın gerçekleştirdiği belirtildi.

Söz konusu adreste uyuşturucu madde ve imalatında kullanılan çok sayıda malzemenin ele geçirildiği, 7 kişinin de yakalandığı aktarıldı.

Yakalanan kişilerin ilk sorgularının ardından mahkemeye sevk edildiği kaydedildi.