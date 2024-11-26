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Kerkük'te Demografik Yapının Değiştirilmesi İddiası

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Irak Türkmen Birliği ve Dayanışma Derneği Başkanı Kürşat Çavuşoğlu, 260 bin kişinin Kerkük'e yerleştirildiğini ve bunun demografik yapıyı bozmayı amaçladığını açıkladı. Çavuşoğlu, Kerkük'ün Türk yurdu olduğunu savunarak, bu durumun Türk kimliğini tehdit ettiğini ifade etti.

Irak Türkmen Birliği ve Dayanışma Derneği Başkanı Kürşat Çavuşoğlu, Irak'taki genel nüfus sayımı öncesi demografik yapıyı bozmak için kent dışından getirilen 260 bin kişinin Kerkük'e yerleştirildiğini söyledi.

Çavuşoğlu, Antalya Gazeteciler Cemiyeti'nde düzenlenen basın toplantısında, Türk kimliğinin binlerce yıldır Kerkük'te yaşadığını söyledi.

Kerkük'teki etnik yapının değiştirilmeye çalışıldığını belirten Çavuşoğlu, " Kerkük'ün demografik yapısının değiştirilmesi için yakın zamanda bölgeye 260 bin nüfus yerleştirildi. Kerkük'ün Türk yurdu olduğunun en büyük ispatı tapu dairelerindeki tapu ve nüfus kayıtlarıdır." dedi.

Kerkük'ün Türk yurdu kalması için mücadele ettiklerini aktaran Çavuşoğlu, "Ata yurdumuzu asla terk etmeyeceğiz. Her gün otobüsle, araç konvoylarıyla insanlar getiriliyor ve kütük kayıtları yaptırılıyor. 2017'den bu yana 700 binden fazla insan kayıt ettirildi. Orada planlı programlı dış güçlerin eliyle bir sürü tezgah düzenleniyor. Kerkük yalnızca bir şehir değildir, Türk tarihi için yaşayan bir anıdır. Kerkük kimliğini korumak sadece kentte yaşayanların değil tüm Türk dünyasının meselesidir." diye konuştu.

Türk Dünyası Antalya Güç Birliği Platformu Genel Sekreteri Hikmet Kenan Yozgatlı da 20-21 Kasım 2024'te Irak'ta yapılan genel nüfus sayımı öncesi Kerkük'ün Türk kimliğini bozmaya yönelik girişimler olduğunu kaydetti.

Yozgatlı, "Kerkük'ün demografisini etkilemeye ve Türk kimliğini bozmaya yönelik çabalara kayıtsız kalmayacağız." dedi.

Kaynak: AA / Gülsem Adam - Güncel
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