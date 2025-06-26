Kerkük'te DEAŞ'a Yönelik Operasyonda 2 Terörist Öldürüldü
Irak'ın Kerkük kentinin güneyinde düzenlenen operasyonda, terör örgütü DEAŞ'a mensup 2 terörist etkisiz hale getirildi.
Irak'ın Kerkük kentinin güneyinde, terör örgütü DEAŞ mensuplarına yönelik operasyonda 2 teröristin öldürüldüğü bildirildi.
??? Irak Terörle Mücadele Birimi tarafından yapılan yazılı açıklamada, kentin güneyindeki Vadi Zegetun bölgesinde DEAŞ mensuplarının yerlerinin tespit edilmesinin ardından operasyon gerçekleştirildiği belirtildi.
Açıklamada, operasyonda 2 DEAŞ mensubunun etkisiz hale getirildiği aktarıldı.
Kaynak: AA / Ali Makram Ghareeb - Güncel