Kerkük'te DEAŞ'a Yönelik Operasyonda 2 Terörist Öldürüldü

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Irak'ın Kerkük kentinin güneyinde düzenlenen operasyonda, terör örgütü DEAŞ'a mensup 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Irak'ın Kerkük kentinin güneyinde, terör örgütü DEAŞ mensuplarına yönelik operasyonda 2 teröristin öldürüldüğü bildirildi.

??? Irak Terörle Mücadele Birimi tarafından yapılan yazılı açıklamada, kentin güneyindeki Vadi Zegetun bölgesinde DEAŞ mensuplarının yerlerinin tespit edilmesinin ardından operasyon gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, operasyonda 2 DEAŞ mensubunun etkisiz hale getirildiği aktarıldı.

Kaynak: AA / Ali Makram Ghareeb - Güncel
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