Kerkük'te DEAŞ'a karşı yürütülen operasyonda bir intihar eylemcisi öldürüldü

Irak güçleri, DEAŞ'a karşı yürütülen operasyonda bir intihar eylemcisinin öldürüldüğünü duyurdu.

Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağından yapılan açıklamada, Kerkük'ün güneyindeki Kara Çok ve Dolan dağlarının yakınında yaklaşık bir ay önce başlatılan "Sert İrade" operasyonunun altıncı aşamasının yürütüldüğü ifade edildi.

Açıklamada, Irak Hava Kuvvetlerinin de destek verdiği operasyonda üzerinde patlayıcılar olan bir intihar eylemcisinin öldürüldüğü, iki sığınağın imha edildiği, 13 havan topunun ve çok sayıda mühimmatın ele geçirildiği kaydedildi.

Terör örgütü DEAŞ, 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük illerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Eski Başbakan Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de DEAŞ'a karşı zafer kazanıldığını açıklamıştı.

Irak'ın DEAŞ'tan temizlenmesinin üzerinden 4 yıldan fazla zaman geçmesine rağmen söz konusu vilayetlerin kırsal bölgelerinde örgütün saldırıları sürüyor.