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Kerkük'te 23 Nisan Kutlamaları Coşkuyla Gerçekleştirildi

Kerkük'te 23 Nisan Kutlamaları Coşkuyla Gerçekleştirildi
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Irak'ın Kerkük kentinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri düzenlendi. Tarihi Kerkük Kalesi'nde çocuklar için yarışmalar yapıldı, Türkmen mutfağından yemekler ikram edildi. Etkinliğe katılan gençler ve kadınlar da aktif olarak yer aldı.

Irak'ın Kerkük kentinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Tarihi Kerkük Kalesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, çocuklar arasında çeşitli yarışmalar yapıldı ve Kerkük türküleriyle halay çekildi.

Daha sonra Türkmen mutfağına ait yemekler ikram edildi, yöresel ürünler tanıtıldı.

Kutlama organizatörü Özden Yavuz, AA muhabirine, her yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını Kerkük'te gurur ve sevinçle kutladıklarını belirtti.

Yavuz, bu yıl kutlamaları düzenledikleri tarihi kalenin, Türkmenler için ecdada dönüş yolculuğunu ifade ettiğini kaydederek, etkinliklere çocukların yanı sıra çok sayıda gencin de katıldığını aktardı.

Bu anlamlı günü kutlamak isteyen kadınların da kurdukları stantlarda el işlerini sergilediklerini belirten Yavuz, Kerkük türküleriyle 23 Nisan kutlamasının çok coşkulu geçtiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Ali Makram Ghareeb - Güncel
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