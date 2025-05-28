Kerkük'te 19. Uluslararası Türk Sanatı, Tarihi ve Folkloru Kongresi Düzenlendi

Kerkük'te 19. Uluslararası Türk Sanatı, Tarihi ve Folkloru Kongresi Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Irak'ın Kerkük kentinde düzenlenen 19. Uluslararası Türk Sanatı, Tarihi ve Folkloru Kongresi'ne Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 12 ülkeden 60’tan fazla akademisyen katıldı. Kongre, Türk dünyasının akademik buluşması olarak nitelendirildi.

Irak'ın Kerkük kentinde "19. Uluslararası Türk Sanatı, Tarihi ve Folkloru Kongresi" düzenlendi.

Türkmeneli İş Birliği ve Kültür Vakfı bünyesindeki Zirve Araştırma ve Geliştirme Merkezi tarafından düzenlenen kongreye aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 12 ülkeden çok sayıda akademisyen katıldı.

Türkmeneli İş Birliği ve Kültür Vakfı Başdanışmanı Mustafa Ziya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kerkük'te 19. Uluslararası Türk Sanatı, Tarihi ve Folkloru Kongresi düzenlemekten mutluluk duyduklarını bildirdi.

Kongreye Kerkük'ün ev sahipliği yapmasının ayrıca gurur verici olduğunu belirten Ziya, kongreye Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 12 ülkeden 60'ın üzerinde akademisyenin katıldığını ifade etti.

Kongre Hazırlık Kurulu Başkanı Ahmet Aytaç, kongrenin Özbekistan, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Moldova, Türkiye ve Türkmenistan'dan birçok üniversitenin katılımıyla düzenlenmiş olmasının önemine dikkat çekti.

Kongreye katılan Kerküklü araştırmacı ve yazar Necat Kevseroğlu, Kerkük'ün bu tür önemli akademik kongrelere ihtiyacı olduğunu bildirdi.

Çok sayıda ülkeden onlarca akademisyenin bu çalışmaya önem vermesinin Kerkük'e değer kattığına dikkat çeken Kevseroğlu, bu çalışmayı Türk dünyasının akademik buluşması olarak nitelendirdi.

Kaynak: AA / Ali Makram Ghareeb - Güncel
Coca-Cola reklamıyla tepkilerin odağı haline gelen Uzak Şehir'de skandal sahne

Tepkilerin odağındaki dizide skandal sahne
Arda Turan Galatasaray'la ilgili o ibareyi sildi

Arda Turan Galatasaray'la ilgili o ibareyi sildi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ağıla giren kurtlar, 49 küçükbaşı öldürdü

Ağıla girdiğinde hayvanlarını korkunç şekilde buldu
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Başıboş köpek, hastane kafeteryasına tuvaletini yaptı

Hastanede skandal görüntü
25 kilo veren Bergüzar Korel'den bikinili poz

25 kilo veren Bergüzar Korel'den bikinili poz
İnfaz düzenlemesinin detayları! 50 bin kişi tahliye edilecek, işte af gelecek suçlar

İnfaz düzenlemesinin detayları! 50 bin kişiye tahliye
Arda Güler'e Premier Lig'den sürpriz talip

Madrid'de kalacak derken Arda Güler'e bomba talip
Küme düşen takımdan 4 gol yiyen Mourinho'nun basın toplantısında dedikleri olay oldu

Küme düşen takımdan 4 gol yiyen Mourinho'nun sözleri olay oldu
Dünyanın en zenginlerinin altınlarını sakladığı bina ortaya çıktı

Zenginlerin servetlerini sakladığı bina ortaya çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.