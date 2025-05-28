Kerkük'te 19. Uluslararası Türk Sanatı, Tarihi ve Folkloru Kongresi Düzenlendi

Irak'ın Kerkük kentinde "19. Uluslararası Türk Sanatı, Tarihi ve Folkloru Kongresi" düzenlendi.

Türkmeneli İş Birliği ve Kültür Vakfı bünyesindeki Zirve Araştırma ve Geliştirme Merkezi tarafından düzenlenen kongreye aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 12 ülkeden çok sayıda akademisyen katıldı.

Türkmeneli İş Birliği ve Kültür Vakfı Başdanışmanı Mustafa Ziya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kerkük'te 19. Uluslararası Türk Sanatı, Tarihi ve Folkloru Kongresi düzenlemekten mutluluk duyduklarını bildirdi.

Kongreye Kerkük'ün ev sahipliği yapmasının ayrıca gurur verici olduğunu belirten Ziya, kongreye Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 12 ülkeden 60'ın üzerinde akademisyenin katıldığını ifade etti.

Kongre Hazırlık Kurulu Başkanı Ahmet Aytaç, kongrenin Özbekistan, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Moldova, Türkiye ve Türkmenistan'dan birçok üniversitenin katılımıyla düzenlenmiş olmasının önemine dikkat çekti.

Kongreye katılan Kerküklü araştırmacı ve yazar Necat Kevseroğlu, Kerkük'ün bu tür önemli akademik kongrelere ihtiyacı olduğunu bildirdi.

Çok sayıda ülkeden onlarca akademisyenin bu çalışmaya önem vermesinin Kerkük'e değer kattığına dikkat çeken Kevseroğlu, bu çalışmayı Türk dünyasının akademik buluşması olarak nitelendirdi.