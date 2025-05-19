Kerkük'te 19 Mayıs Bayramı İçin Futbol Turnuvası Düzenlendi

Kerkük'te 19 Mayıs Bayramı İçin Futbol Turnuvası Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Irak'ın Kerkük kentinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde dostluk maçları yapıldı. Kale Spor Kulübü, bu geleneksel etkinliği düzenleyerek, bayramın önemini vurguladı ve Kerküklü gençlerle birlikte kutladı.

Irak'ın Kerkük kentinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında futbol turnuvası düzenlendi.

Kerkük'teki Kale Spor Kulübü tarafından düzenlenen spor etkinlikleri çerçevesinde kentteki çeşitli takımlar arasında dostluk maçı yapıldı.

AA muhabirine açıklamada bulunan Kale Spor Kulübü Başkanı Kazım Esvet, kulüp olarak her sene 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramın etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Gerçekleştirmiş oldukları etkinlikte Kerkük'teki futbol takımlar arası dostluk maçı düzenlediklerini belirten Esvet, bu önemli bayramın sadece Türkiye'de değil Kerkük'te de kutlandığı mesajını vermek istediklerini dile getirdi.

Kerkük'ün Türk dünyasının önemli bir parçası olduğunu ifade eden Esvet, Kerküklü gençlerle her yıl bu bayramı yaşattıklarını belirtti.

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Kerkük Milletvekili Erşat Salihi, bu önemli günde Kerkük'teki Türkmen sporcularının yapmış oldukları bu etkinliğe katılmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

Irak hükümetinin Kerkük'teki Türkmen spor kulüplerine önem vermediğini bildiren Salihi, zaman zaman Türkiye'deki büyük spor kulüplerinin Türkmen spor kulüplerine destek verdiğini aktardı.

Böyle bir etkinlik düzenledikleri için Kerkük Kale Spor Kulübü yöneticilerine teşekkür eden Kerküklü futbolcu Murat Ağaoğlu da, eski futbolcularla genç futbolcuların beraber maç yapmasının çok anlamlı olduğunu söyledi.

Kerkük'te spor ve özellikle futbolun temelini Türkmenlerin attığına dikkat çeken Eski Futbolcu Atilla Habip, bu etkinlikte bulunmaktan çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Kaynak: AA / Ali Makram Ghareeb - Güncel
Trump'la görüşen Zelenski: Rusya ve Ukrayna'nın imzalayacağı memorandum savaşı bitirebilir

Zelenski'den dikkat çeken öneri: Rusya da imzalarsa savaşı bitirebilir
ABD Başkanı Trump: Rusya ve Ukrayna hemen ateşkes müzakerelerine başlıyor

Ukrayna ve Rusya müzakerelere yeniden başlıyor! Yeri de belli gibi
Endonezya, Fransa ile yaptığı Rafale savaş uçağı anlaşmasını durdurdu

4 günlük savaşın Fransa'ya faturası ağır! Dev anlaşmayı durdurdular
Deprem sırasında yüzeydeki yarılma anı ilk kez görüntülendi

Deprem sırasında yüzeydeki yarılma anı ilk kez görüntülendi
Akaryakıt istasyonundaki yumruklu saldırının ardından eski sevgili çıktı

Akaryakıt istasyonundaki olay gasp değilmiş! İşin aslı ortaya çıktı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Seyir halindeyken küle dönen milyonluk araç Beşiktaş başkanının oğlunun çıktı

Seyir halindeyken küle dönen milyonluk araç bakın kimin çıktı
Acun Ilıcalı'ya Emre Belözoğlu'ndan kötü haber

Hayalleri suya düştü! Acun'a kötü haberler üst üste
403 öğrencinin diploması iptal edildi

Hayalet sınıflar patladı! 403 öğrencinin diploması iptal edildi
2. Lig yolunda finalistler belli oldu

Nefes kesen maçlar! 2. Lig yolunda finalistler belli oldu
ABD'li iki bankacılık devi birleşme kararı aldı

Tarihin en büyük satın alımlarından biri
Volkan Demirel, Ali Koç'un seçim kararını eleştirerek bekleyen büyük tehlikeyi açıkladı

Ali Koç'u eleştirerek bekleyen büyük tehlikeyi açıkladı
Galatasaray, Osimhen'e yaptığı teklifi açıkladı

Galatasaray, Osimhen'e yaptığı teklifi açıkladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.