Kerkük'te 19 Mayıs Bayramı İçin Futbol Turnuvası Düzenlendi

Irak'ın Kerkük kentinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında futbol turnuvası düzenlendi.

Kerkük'teki Kale Spor Kulübü tarafından düzenlenen spor etkinlikleri çerçevesinde kentteki çeşitli takımlar arasında dostluk maçı yapıldı.

AA muhabirine açıklamada bulunan Kale Spor Kulübü Başkanı Kazım Esvet, kulüp olarak her sene 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramın etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Gerçekleştirmiş oldukları etkinlikte Kerkük'teki futbol takımlar arası dostluk maçı düzenlediklerini belirten Esvet, bu önemli bayramın sadece Türkiye'de değil Kerkük'te de kutlandığı mesajını vermek istediklerini dile getirdi.

Kerkük'ün Türk dünyasının önemli bir parçası olduğunu ifade eden Esvet, Kerküklü gençlerle her yıl bu bayramı yaşattıklarını belirtti.

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Kerkük Milletvekili Erşat Salihi, bu önemli günde Kerkük'teki Türkmen sporcularının yapmış oldukları bu etkinliğe katılmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

Irak hükümetinin Kerkük'teki Türkmen spor kulüplerine önem vermediğini bildiren Salihi, zaman zaman Türkiye'deki büyük spor kulüplerinin Türkmen spor kulüplerine destek verdiğini aktardı.

Böyle bir etkinlik düzenledikleri için Kerkük Kale Spor Kulübü yöneticilerine teşekkür eden Kerküklü futbolcu Murat Ağaoğlu da, eski futbolcularla genç futbolcuların beraber maç yapmasının çok anlamlı olduğunu söyledi.

Kerkük'te spor ve özellikle futbolun temelini Türkmenlerin attığına dikkat çeken Eski Futbolcu Atilla Habip, bu etkinlikte bulunmaktan çok mutlu olduğunu dile getirdi.