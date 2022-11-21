Kerkük'te 126 bin uyuşturucu hap ele geçirildi
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Irak'ın Kerkük kentinde güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda yaklaşık 126 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.
Irak'ın Kerkük kentinde güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda yaklaşık 126 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.
Kerkük Polis Müdürlüğü Basın Sözcüsü Amir Nuri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, narkotik ekiplerinin kent merkezinde tıbbi malzeme deposu olarak kullanılan bir adrese baskın düzenlediğini belirtti.
Nuri, baskında yaklaşık 126 bin uyuşturucu hap ve uyuşturucu madde üretimi için kullanılan malzemelerin ele geçirildiğini söyledi.
Baskın sırasında 5 kişinin de gözaltına alındığını aktaran Nuri, söz konusu uyuşturucu maddelerin yurt dışından temin edildiği bilgisini verdi.
Kaynak: AA / Güncel