Kerkük Polis Müdürlüğü, uyuşturucu operasyonunda 15 kişinin yakalandığını duyurdu - Haberler

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Kerkük Polis Müdürlüğü, uyuşturucu operasyonunda 15 kişinin yakalandığını duyurdu

AA - Ali Makram Ghareeb - Güncel
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Kerkük Polis Müdürlüğü, uyuşturucu operasyonunda 15 kişinin yakalandığını duyurdu

Irak'ın Kerkük kentinde uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonda 15 kişinin yakalandığı belirtildi.

Irak'ın Kerkük kentinde uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonda 15 kişinin yakalandığı belirtildi.

Kerkük Polis Müdürlüğü bünyesindeki Uyuşturucuyla Mücadele Birimi Müdürü Hama Rauf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kent merkezindeki Panca Ali semtinde 3 ayrı adrese eş zamanlı baskın düzenlendiğini söyledi.

Rauf, baskın düzenlenen adreslerde uyuşturucu madde ve imalatında kullanılan çok sayıda malzemenin ele geçirildiğini, 15 uyuşturucu tacirinin de yakalandığı aktardı.

AA / Ali Makram Ghareeb - Güncel

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