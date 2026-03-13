Kerkük havaalanı yakınındaki üsse füze saldırısı düzenlendi

Irak'ın Kerkük kentindeki Kerkük Uluslararası Havaalanı yakınında bulunan askeri üsse 2 adet füzeyle saldırı düzenlendiği bildirildi.

AA muhabirine konuşan yerel kaynaklar, Uluslararası Koalisyon güçleri bünyesindeki Fransız askerlerinin de bulunduğu üssün 2 füzeyle hedef alındığını belirtti.

Havalimanındaki pistte hasara neden olan saldırı sonrası bölgede yangın çıktığı ve duman yükseldiği ifade edildi.

Ölü veya yaralının olmadığı belirtilen saldırıya ilişkin Irak makamlarından henüz açıklama yapılmadı.