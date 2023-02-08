KERİM CAN 37 SAAT SONRA İTFAİYE EKİPLERİ TARAFINDAN KURTARILDI

HATAY'da enkaz altında kalan Kerim Can Biter (32), 37 saat sonra Konya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Göçük altından çıkan Biter, yakınlarına sarıldı.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ile Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremde, bölgeye giden çok sayıda ekip, enkaz arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. Hatay'ın Antakya ilçesindeki Ülgen Paşa Mahallesi'ndeki çöken bir apartmanın enkazında mahsur kalan Kerim Can Biter'i bölgeye giden Konya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri depremden 37 saat sonra hafif yaralı olarak kurtardı. Biter, göçük altından çıkar çıkmaz yakınlarına sarıldı.

Konya'dan giden itfaiye ekibinin deprem bölgesine ulaştığı andan itibaren enkazdan canlı çıkardığı vatandaş sayısı ise 45 oldu. (DHA)