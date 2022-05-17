BOLU'DA KERESTE FABRİKASINDA YANGIN - Haberler

BOLU'da, bir kereste fabrikasında çay ocağında çıkan yangın büyüdü. Yangın, depo ve atölye kısmına sıçramadan itfaiye tarafından söndürüldü. Yangın, saat 09.00 sıralarında Seyit Mahallesi'nde bulunan bir kereste fabrikasında meydana geldi. Mustafa Karayel'e ait fabrikanın çay ocağındaki sobadan yangın çıktı. Yangın kısa sürede, çay ocağının bulunduğu binayı sardı. Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yaklaşık 45 dakikalık müdahale sonucu yangın, fabrikanın depo ve atölye kısmına sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında fabrika hasar görürken, inceleme başlatıldı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel