Keremcan, Diyarbakır Kültür Yolu Festivali'nde sevenleriyle buluştu

Diyarbakır Kültür Yolu Festivali'nin üçüncü gününde Keremcan, Nevruz Parkı'nda konser vererek sevenleriyle bir araya geldi. Hayatını kaybeden sanatçılar anısına şarkılar seslendiren Keremcan, Filistin'deki gelişmelere de dikkat çekti.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivallerinin 17. durağı birçok medeniyete ev sahipliği yapan Diyarbakır oldu.

Festivalin 3'üncü gününde Nevruz Parkı'na kurulan sahnede konser veren şarkıcı Keremcan, sevilen şarkılarının yanı sıra Türkiye'nin farklı yörelerinden türküler de seslendirdi.

Hayatını kaybeden sanatçılardan Kayahan, Ahmet Kaya, İlhan Şeşen ve Edip Akbayram'ı sahnede anan Keremcan, onların şarkılarını Diyarbakırlılarla birlikte söyledi.

Keremcan, Kültür Yolu Festivali kapsamında ilk konserinin Diyarbakır'da olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Keremcan, şunları kaydetti:

"Hepimizin içi biraz buruk biliyorum. Filistin'de yaşananlar, Filistin halkına yapılanlar, yapılmasına izin verenler, göz yumanlar, gerçekten bizi bile insanlığımızdan utandıran şeyler ama bu burukluğun içinde işte o bir umut var."

