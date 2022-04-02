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Kerem Aktürkoğlu sakatlandı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Kerem Aktürkoğlu sakatlandı

- Galatasaray'ın milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, Fatih Karagümrük maçının 33. dakikasında sakatlandı.

- Galatasaray'ın milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, Fatih Karagümrük maçının 33. dakikasında sakatlandı. Kerem'in yerine 35. dakikada Emre Kılınç oyuna dahil oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray evinde Fatih Karagümrük ile oynadığı mücadelede sarı-kırmızılıların milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu sakatlandı. Müsabakanın 33. dakikasında sakatlığından dolayı kendini yere bırakan 23 yaşındaki futbolcu, daha sonra oyuna devam edemedi. Teknik Direktör Domenec Torrent, saha kenarına gelirken üzgün olan Kerem'i sarılarak teselli etti.

Kerem Aktürkoğlu'nun yerine mücadelenin 35. dakikasında oyuna Emre Kılınç dahil oldu.

(Oğuzhan Ort/İHA)

Kerem Aktürkoğlu sakatlandı

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Spor, Güncel, Haberler

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