Kerem Aktürkoğlu, Öğrenci Aras'ın Davetini Kırmadı

İSTANBUL, –Çekmeköy'de okul başkanlık seçiminde milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nu okula getireceğini söyleyen 3'üncü sınıf öğrencisi Aras Şamlı, seçimi kazanınca vaadini gerçekleştirdi. Aras'ın davetini kabul eden Kerem Aktürkoğlu, okula gelerek öğrencilerle buluştu.

Çekmeköy, Yenidoğu Okulları ilkokul 3'üncü sınıf öğrencisi Aras Şamlı, okulda yapılan başkanlık seçiminde 'Kerem Aktürkoğlu'nu okula getireceğim' vaadinde bulundu. Seçimi kazanan Aras Şamlı, ulaştığı milli futbolcuyu okuluna davet etti. "Tebrikler Aras! Davetini memnuniyetle kabul ediyorum. Çok yakında görüşmek üzere" mesajını paylaşan Kerem Aktürkoğlu, okula gelerek öğrencilerle buluştu.

'İLK OKUL ZİYARETİM ARAS İLE GERÇEKLEŞTİ'

Okulun konferans salonunda öğrencilerle bir araya gelen milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, sıcak ve samimi bir atmosferde minik hayranlarıyla sohbet etti. İlk kez bir okul ziyareti gerçekleştirdiğini belirten Aktürkoğlu, "Kız kardeşim de geçen yıl başkanlık seçiminde beni okuluna davet etmişti ama o zaman çok yoğun olduğum için gidememiştim. Şimdi ilk okul ziyaretimi Aras sayesinde gerçekleştiriyorum. Beni davet ettiği için çok teşekkür ediyorum" dedi.

'HAYATIM BOYUNCA KENDİM OLMAYA ÇALIŞTIM'

Öğrencilere hayatla ilgili tavsiyelerde bulunan Aktürkoğlu, "Hayatım boyunca kendim olmak için çabaladım, hiç kimsenin beni yönlendirmesine izin vermedim. Aras'a ve buradaki kardeşlerime tavsiyem; kendilerini nasıl iyi ve mutlu hissediyorlarsa o şekilde yaşasınlar. Kimsenin onları belli kılıflar içine sokmalarına izin vermemeleri lazım. Başarı, kendin olabildiğin için, kendin kalabildiğin için geliyor" ifadelerini kullandı.

'VAATLERİMİN EN BÜYÜĞÜNÜ GERÇEKLEŞTİRDİM'

Okul başkanı Aras Şamlı ise, verdiği sözü yerine getirmenin mutluluğunu yaşadığını söyleyerek, "Vaatlerimin arasında ayda iki kere yakar top turnuvası düzenlemek, ayda en çok kitap okuyana ödül vermek, dilek kutusu yapmak ve sizi okula çağırmak vardı. Bu vaatlerden en büyüğünü gerçekleştirdim. Geldiğiniz için çok teşekkür ederim" dedi.

ARAS'IN BABASINDAN DUYGUSAL TEŞEKKÜR

Aras'ın babası Semih Şamlı da büyük gurur yaşadığını belirterek, "Kerem Aktürkoğlu'nun okula gelmesini hiç beklemiyordum. Biz ailecek Fenerbahçeliyiz. Kerem Aktürkoğlu bizlerle iletişime geçtiğinde gözlerime inanamadım. Ailecek çok mutlu olduk. Onun Fenerbahçe'ye gelmek için verdiği mücadeleyi biliyoruz; biz de onu okula getirebilmek için benzer bir mücadele verdik. Çok teşekkür ederiz" diye konuştu.

KARŞILIKLI FORMA HEDİYE ETTİLER

Etkinliğin sonunda Kerem Aktürkoğlu, Aras'a Fenerbahçe forması hediye etti. Minik Aras da Yenidoğu Okulları formasını imzalayarak Aktürkoğlu'na armağan etti. Söyleşinin ardından öğrencilerle hatıra fotoğrafları çektiren milli futbolcuya, YETEV adına plaket, zeytin fidanı ve kitap takdim edildi.