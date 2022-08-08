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Kerbela şehitleri Bakü'de anıldı

Kerbela şehitleri Bakü'de anıldı

Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin ve yakınlarının Kerbela'da şehit edilişinin yıl dönümünde Azerbaycan'da anma etkinlikleri düzenlendi.

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Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin ve yakınlarının Kerbela'da şehit edilişinin yıl dönümünde Azerbaycan'da anma etkinlikleri düzenlendi.

Başkent Bakü'de ve diğer illerde sabah saatlerinden itibaren camilere giden Azerbaycanlılar, Hazreti Hüseyin ve yakınlarını Kur'an-ı Kerim okuyarak ve dua ederek andı. Bazı vatandaşlar mersiyeler eşliğinde elleriyle göğüslerine vurdu.

Etkinliklere katılanlar ihtiyaç sahiplerine yardımda bulundu. Ülkede birkaç yıldır uygulanan muharrem ayında kan bağışı kampanyası, bu yıl da devam etti.

Muharrem ayı, Azerbaycan'da yas ayı olarak kabul ediliyor, bu ayda düğün ve eğlenceler düzenlenmiyor. Aşure gününde birçok iş yerinde öğlene kadar kepenkler kapalı tutuluyor, ihtiyaç sahiplerine yardım ediliyor.

AA / Ruslan Rehimov - Güncel

Hz. Hüseyin Azerbaycan Bakü Güncel Haberler

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