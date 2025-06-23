Kepsut'taki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

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Balıkesir'in Kepsut ilçesinde meydana gelen yangın, ormana ulaşmadan kontrol altına alındı. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, havadan ve karadan müdahale ile yangını söndürdü. Hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde arazide çıkıp ormana ulaşan yangın kontrol altına alındı.

İlçeye bağlı kırsal Karacaören Mahallesi'ndeki arazide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Daha sonra büyüyen yangın, ormana ulaştı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Bölgede, soğutma ve hasar tespit çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA / Miraç Kaya - Güncel
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