Kepsut'ta Orman Yangını Kontrol Altına Alınıyor
Balıkesir'in Kepsut ilçesinde, Sarıfakılar Mahallesi'nde çıkan orman yangınına itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri müdahale ediyor. Havadaki ve karadaki yoğun çalışmalarla yangının kontrol altına alınması hedefleniyor.
Balıkesir'in Kepsut ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
İlçeye bağlı kırsal Sarıfakılar Mahallesi'nde, ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri sevk edildi.
İlk ihbardan 10 dakika sonra müdahale edildiği bildirilen yangında 2 helikopter, 5 arazöz, 2 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı, 70 personel görev yapıyor.
Yangının kontrol altına alınabilmesi için havadan ve karadan müdahaleye devam ediliyor.
Kaynak: AA / Mustafa Yılmaz - Güncel