Kepsut'ta Orman Yangını Kontrol Altına Alınıyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde, Sarıfakılar Mahallesi'nde çıkan orman yangınına itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri müdahale ediyor. Havadaki ve karadaki yoğun çalışmalarla yangının kontrol altına alınması hedefleniyor.

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

İlçeye bağlı kırsal Sarıfakılar Mahallesi'nde, ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

İlk ihbardan 10 dakika sonra müdahale edildiği bildirilen yangında 2 helikopter, 5 arazöz, 2 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı, 70 personel görev yapıyor.

Yangının kontrol altına alınabilmesi için havadan ve karadan müdahaleye devam ediliyor.

Kaynak: AA / Mustafa Yılmaz - Güncel
ABD basını: İsrail ancak 10-12 gün daha dayanabilir

İsrail kaç gün daha dayanabilir? ABD basınından olay iddia
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Filmlere konu olacak haber! İnşaat işçileri hazine buldu, 1 adet altın verdikleri arkadaşları...

İnşaat işçileri hazine buldu, 1 adet altın verdikleri arkadaşları...
Ali Koç canlı yayında duyurdu! Mourinho'nun kehaneti gerçek oldu

Ali Koç canlı yayında duyurdu! Mourinho'nun kehaneti gerçek oldu
9 yaşındaki kayıp Yasemin, bıçaklanmış halde ölü bulundu

9 yaşındaki kayıp Yasemin, bıçaklanmış halde ölü bulundu
İsrail savaş uçakları hava sahamıza mı girdi? MSB'den iddialara yanıt

İsrail savaş uçakları hava sahamıza mı girdi? MSB noktayı koydu
İran'da Mossad ajanının yakalanma anı! Aracından çıkanlar dehşete düşürdü

Mossad ajanının yakalanma anı! Aracından çıkanlar dehşete düşürdü
ABD'nin ardından savaşa bir süper güç daha müdahil oluyor: Seyirci kalamayız

ABD'nin ardından savaşa bir süper güç daha müdahil oluyor
Caner Erkin'e büyük şok

Caner Erkin'e büyük şok
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.