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Kepsut'ta Minibüsle Çarpışan Otomobilde 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Kepsut'ta Minibüsle Çarpışan Otomobilde 2 Kişi Hayatını Kaybetti
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Balıkesir'in Kepsut ilçesinde bir minibüsle çarpışan otomobilde yaşamını yitiren emekli öğretmen Zeki Bulcak ve Ramazan Kabakoğlu son yolculuğuna uğurlandı. Kazada ağır yaralanan bir kişi hayati tehlikesi ile mücadele ediyor.

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde minibüsle çarpışan otomobilde yaşamını yitiren 2 kişi son yolculuğuna uğurlandı.

Balıkesir-Kepsut kara yolunun Hotaşlar Mahallesi mevkisinde yolcu minibüsüyle çarpışan otomobilde yaşamını yitiren emekli öğretmen Zeki Bulcak (66) için Altıeylül ilçesindeki Hasan Basri Çantay Camii'nde tören düzenlendi.

Bulcak'ın cenazesi, Atatürk Şehir Hastanesi morgundan yakınları tarafından alınarak caminin avlusuna getirildi. Bulcak'ın naaşı, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Başçeşme Mezarlığı'nda defnedildi.

Cenaze törenine Bulcak'ın yakınları ile AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey katıldı.

Kazada hayatını kaybeden Ramazan Kabakoğlu'nun (63) cenazesi ise Karesi ilçesi Kuvayımilliye Mahallesi'ndeki evinin önüne getirildi.

Cenaze, dualar edilmesi ve helallik alınmasının ardından Bigadiç ilçesine bağlı Çömlekçi Mahallesi'nde kılınan ikindi namazının ardından mahalle mezarlığına defnedildi.

Kazada ağır yaralanan Kabakoğlu'nun oğlu Enes'in (23) de hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Cemal D. idaresindeki 10 VZ 975 plakalı yolcu minibüsü, dün Balıkesir'den Dursunbey'e ilçesine giderken Hotaşlar Mahallesi'ndeki yolda Enes Kabakoğlu'nun (23) kullandığı 10 F 2428 plakalı otomobille çarpışmış, kazada otomobildeki Ramazan Kabakoğlu ve Zeki Bulcak hayatını kaybetmiş, 18 kişi de yaralanmıştı.

Kaynak: AA / Miraç Kaya - Güncel
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