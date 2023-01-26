Kepsut'ta ahırda çıkan yangında 4 büyükbaş telef oldu
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Balıkesir'in Kepsut ilçesinde bir evin bahçesinde başlayan ve ahıra sıçrayan yangında 4 büyükbaş hayvan telef oldu.
Balıkesir'in Kepsut ilçesinde bir evin bahçesinde başlayan ve ahıra sıçrayan yangında 4 büyükbaş hayvan telef oldu.
İlçe merkezinde Hakkı Kul'a ait evin bahçesinde, henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın ahıra sıçradı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü.
Yangında ahırda bağlı büyükbaş hayvanlardan 5 tanesi kurtarılırken 4'ü telef oldu.
Kaynak: AA / Güncel