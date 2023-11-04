Kepler Uzay Teleskobu Emekli Olsa da Çalışmaya Devam Ediyor

Bilim dünyası şaşkın! Kepler uzay teleskobu emekli olsa da çalışmaya devam ediyor. Gökbilimciler, NASA'nın artık kullanımdan kaldırılan Kepler Uzay Teleskobu'ndan derlenen verilerini incelediler. Bilim dünyasını hayrete düşürecek bir gelişmeye imza attılar. Bilim adamlarının Kepler-385 adını verdiği, yeni gezegen sisteminin varlığını keşfettiler. İşte detaylar…

Kepler Uzay Teleskobu kullanımdan kaldırılmasına rağmen keşif yapmaya devam ediyor!

Kepler bilim dünyasını şaşırtmaya devam ediyor. Ne kadar görev süresi dolsa da çalışamaya devam ediyor. Gökbilimciler verilerini incelerken yepyeni bir keşfe imza attılar. Sıcak gezegenlerden oluşan yedi gezegenli bir sistemin varlığını keşfettiler.

Bu gezegenler Dünya'dan daha büyük ancak Neptün'den daha küçüktür. Bu keşif, altıdan fazla doğrulanmış gezegen veya gezegen adayına sahip olduğunu keşfettiğimiz birkaç gezegen sisteminden birine işaret ediyor.

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Kepler-385'in keşfi oldukça heyecan verici. Bu yeni keşif sayesinde NASA'nın artık kullanımdan kaldırılan Kepler uzay teleskobu, uzay dünyası için bir umut ışığı oldu. Bu keşif aslında bir kapıyı da aralamış oldu. Geriye dönüp baktığımızda daha eski verilerin yeni keşifleri ortaya çıkarabileceğine işaret etti.

Yeni keşfedilen Kepler-385'in merkezinde Güneş'ten %10 daha büyük ve %5 daha sıcak olan Güneş benzeri bir yıldız bulunuyor. Kepler-385 sisteminde yer alan 2 iç gezegen de Dünya'dan daha büyük. Bilim insanları bunların her ikisinin de kayalık olduğunu tespit etti.

NASA, iki iç gezegenin de kalın atmosferlerle örtüleceğinin beklendiğini söylüyor. Kepler-385'te bulunan gezegenlerin özelliklerini tanımlama yeteneği aslında emekliye ayrılan teleskobun kalitesinin bir kanıtıdır. Bu sistemin keşfi, Kepler'in son kataloglarının ürettiği doğru bilgiler sayesinde mümkün oldu.

Kepler-385'in keşfi, bir yıldızın etrafında dönen ikiden fazla gezegen olduğunda, gezegenlerin kendi güneş sistemimize benzer şekilde daha dairesel yörüngelere sahip olma eğiliminde olduklarını da ortaya çıkardı. Aslında Kepler'in birincil gözlemleri 2013'te sona ermişti. NASA, K2 olarak bilinen ve 2018'de sona eren genişletilmiş bir görevle evreni incelemeye devam etti. Artık Kepler'in topladığı veriler, evrenimiz hakkında daha fazla bilgi ortaya çıkarmaya devam ediyor.