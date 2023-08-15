Kepez'te Hırdavatçı Dükkanında Çıkan Yangın İki İş Yerini de Kullanılamaz Hale Getirdi

Antalya'nın Kepez ilçesinde bir hırdavatçı dükkanında çıkan yangın, bitişikteki iş yerine de sıçradı. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında herhangi bir ölüm veya yaralanma olmazken, iki iş yeri de kullanılamaz hale geldi.