Kepez'te Hırdavatçı Dükkanında Çıkan Yangın İki İş Yerini de Kullanılamaz Hale Getirdi
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Antalya'nın Kepez ilçesinde bir hırdavatçı dükkanında çıkan yangın, bitişikteki iş yerine de sıçradı. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında herhangi bir ölüm veya yaralanma olmazken, iki iş yeri de kullanılamaz hale geldi.
Antalya'nın Kepez ilçesinde çıkan yangında 2 iş yeri kullanılamaz hale geldi.
Düdenbaşı Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Caddesi'nde hırdavat dükkanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, yan tarafta bulunan telefoncu dükkanına sıçradı.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Yangında, iki iş yerinde hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Kaynak: AA / Zehra Tekeci - Güncel