Kepez'te 17 Kilogram Esrar Ele Geçirildi, 2 Şüpheli Gözaltına Alındı

Antalya'nın Kepez ilçesinde yapılan operasyonda 2 şüphelinin üzerinde ve valizlerinde 17 kilogram esrar ele geçirildi. Şüpheliler adli makamlara sevk edildi.

Antalya'nın Kepez ilçesinde 17 kilogram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı çarşı ve mahalle bekçileri, Habipler Mahallesi'nde durumlarından şüphelendiği 2 kişinin üzerini aradı.

Zanlıların üzerinde ve ellerindeki valizlerde, 1 ruhsatsız tabanca, tabancaya ait şarjöre basılı 5 fişek ve 32 ayrı paket halinde 17 kilogram esrar bulundu.

Şüpheliler İ.A. ve İ.B, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.