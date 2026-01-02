Kepez Kent Tiyatrosu'nda ücretsiz oyunlar sahnelenecek

Kepez Kent Tiyatrosu oyuncuları, yeni yılda da ücretsiz olarak sanatseverlerle buluşacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, çocuklara ve yetişkinlere özel 4 oyun, Erdem Bayazıt Kültür Merkezi'nde sahnelenecek.

Yetişkin oyunları "Kaç Baba Kaç" ile kara komedi türündeki "Medyum", dönüşümlü olarak cuma ve cumartesi günleri saat 20.00'de seyircinin beğenisine sunulacak.

Çocuk oyunu "Dilek Elması" ve "Bu Benim Masalım" da pazar günleri saat 14.00'te dönüşümlü olarak sahneye konulacak.