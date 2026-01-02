Haberler

Kepez Kent Tiyatrosu'nda ücretsiz oyunlar sahnelenecek

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kepez Kent Tiyatrosu, yeni yılda da sanatseverlerle buluşmaya devam ediyor. Yetişkinler için 'Kaç Baba Kaç' ve 'Medyum' oyunları, çocuklar için ise 'Dilek Elması' ve 'Bu Benim Masalım' adlı oyunlar sahnelenecek.

Kepez Kent Tiyatrosu oyuncuları, yeni yılda da ücretsiz olarak sanatseverlerle buluşacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, çocuklara ve yetişkinlere özel 4 oyun, Erdem Bayazıt Kültür Merkezi'nde sahnelenecek.

Yetişkin oyunları "Kaç Baba Kaç" ile kara komedi türündeki "Medyum", dönüşümlü olarak cuma ve cumartesi günleri saat 20.00'de seyircinin beğenisine sunulacak.

Çocuk oyunu "Dilek Elması" ve "Bu Benim Masalım" da pazar günleri saat 14.00'te dönüşümlü olarak sahneye konulacak.

Kaynak: AA / Rabia Sapmaz - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan tarih vererek duyurdu: Trump ile görüşeceğim

Erdoğan tarih vererek duyurdu: Trump ile görüşeceğim
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İbrahim Tatlıses, kırmızı bültenle aranan firariyi ziyaret etti! 20 çocuğu ile poz verdi

İbrahim Tatlıses, kırmızı bültenle aranan firariyi ziyaret etti
2 aylık bebeğin açlıktan öldüğü vahşette komşu konuştu: Eve erkekler girip çıkıyordu

2 aylık bebeğin açlıktan öldüğü vahşette komşu konuştu: Erkekler...
Paylaşımları bomba: İşte Kadıköy Boğası'nın 'Nişanlım' dediği Rabia

Paylaşımları bomba: İşte Kadıköy Boğası'nın "Nişanlım" dediği Rabia
Kayıp Elif olayında yeni gelişme: Gözaltına alınan sevgili ve arkadaşı adli kontrolle serbest kaldı

Kamp alanında kaybolan genç kadının sevgilisi ile ilgili yeni gelişme
İbrahim Tatlıses, kırmızı bültenle aranan firariyi ziyaret etti! 20 çocuğu ile poz verdi

İbrahim Tatlıses, kırmızı bültenle aranan firariyi ziyaret etti
3. Dünya Savaşı, gerilimin tırmandığı bu 5 noktadan birinde başlayabilir

3. Dünya Savaşı kapıda! Kıvılcım bu 5 gerilim noktasından gelebilir
Cem Yılmaz'ın '38 yaş' esprisi tepki çekti, İrem Derici'den destek gecikmedi

Cem Yılmaz'ın esprisi tepki çekti, İrem Derici'den destek gecikmedi