Kepez'e açık hava temalı orman kütüphanesi - Haberler

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Kepez'e açık hava temalı orman kütüphanesi

AA - Hatice Özdemir Tosun - Güncel
Kepez'e açık hava temalı orman kütüphanesi

Kepez Belediyesi tarafından Dokumapark'ta 1500 metrekare alana, rengarenk ahşap evlerin bulunduğu açık hava temalı orman kütüphanesi yapıldı.

Kepez Belediyesi tarafından Dokumapark'ta 1500 metrekare alana, rengarenk ahşap evlerin bulunduğu açık hava temalı orman kütüphanesi yapıldı.

Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, yaptığı açıklamada, Kepez'e 2023 yılına 16 kütüphane ile girme sözü verdiklerini anımsatarak, kütüphanelerden birini farklı bir mimarisiyle Dokumapark'a kazandırdıklarını belirtti.

Dokumapark içinde yemyeşil bir ortamda orman kütüphanesi oluşturduklarını anlatan Tütüncü, şunları kaydetti:

"Mimarı açıdan kendine özgü tasarımı olan bir kütüphane inşa ettik. Şehrin gençlerine, kitapsever ve okurlarına bitki dokusunun içerisinde kitaplarla buluşturacak, ruhunu dinlendirecek, sınavlara hazırlanabilecek ve belki de yeni kitaplarla tanışacak muhteşem bir kütüphane kazandırdık. Ortamdaki tasarım gerçekten bir film platosundaymış hissi uyandırıyor. Orman kütüphanesi altı çizerek ifade edilmeli ki, şehrin tam da merkezinde yer alıyor."

Kültür ve sanat adası olarak nitelendirilen Dokumapark'taki orman kütüphanesinin içinde rengarenk ahşap evlerinin bulunduğunu aktaran Tütüncü, açık hava okuma alanları, doğal ağaçlardan mamul edilen açık hava kitaplıkları, şık aydınlatmasıyla masalsı bir ortamın kitap ve doğaseverleri beklediğini belirtti.

Tütüncü, kütüphanenin 10 Haziran'da açılacağını bildirdi.

AA / Hatice Özdemir Tosun - Güncel

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